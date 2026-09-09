Σήμερα, η Apple δεν πραγματοποιεί μόνο την καθιερωμένη παρουσίαση των νέων μοντέλων της, αλλά επιχειρεί και αλλαγή σελίδας με το iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max και κυρίως με το νέο αναδιπλούμενο iPhone Duo.

Ο Τζον Τέρνους, διάδοχος του Τιμ Κουκ, που ανέλαβε τα ηνία της εταιρείας μετά τον θάνατο του Στιβ Τζομπς, σκοπεύει να αφήσει το στίγμα του, όπως και οι προκάτοχοί του, οπότε και έχει θέσει ένα μεγάλο στοίχημα: να κυκλοφορήσει προϊόντα που θα έχουν αυξημένες πωλήσεις και ταυτοχρόνως θα βελτιώσουν το κύρος της εταιρείας, που ταλανίστηκε τα τελευταία χρόνια λόγω της ανόδου του ανταγωνισμού.

Η μεγάλη παρουσίαση θα διεξαχθεί -όπως και κάθε χρόνο- στην Καλιφόρνια και, σύμφωνα με το Bloomberg, θα δούμε τα παραδοσιακά προϊόντα της εταιρείας, όπως τα Apple Watch και AirPods, χωρίς κάποια ριζική αλλαγή, με εξαίρεση την τιμή τους.

Ο νέος CEO της Apple, Τζον Τέρνους

Επίσης, το iPhone 18 Pro αναμένεται εμφανισιακά να είναι πανομοιότυπο με τα προηγούμενα μοντέλα, αλλά με αναβαθμισμένες δυνατότητες. Οι πληροφορίες του Bloomberg αναφέρουν πως θα διαθέτει τσιπ A20 Pro, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, νέους φακούς και μηχανικό ρυθμιζόμενο διάφραγμα, που θα επιτρέπει ακριβέστερο έλεγχο του βάθους πεδίου και καλύτερες φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Άγνωστη, πάντως, παραμένει η τιμή του, με ορισμένους να θεωρούν ότι θα είναι τσιμπημένη, λόγω της έλλειψης τσιπ, που χρησιμοποιούνται μαζικά στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτό που αναμένεται να κάνει αίσθηση, όμως, είναι το iPhone Duo. Πρόκειται για το πρώτο αναδιπλούμενο smartphone της Apple και αποτελεί σημαντικό στοίχημα.

Τα αναδιπλούμενα κινητά ποτέ δεν πούλησαν ικανοποιητικά και με την άνοδο των smartphones εξαφανίστηκαν, τόσο γιατί κόστιζε περισσότερο ο σχεδιασμός τους, όσο και γιατί, ακόμη και φθηνός να ήταν, η εμφάνισή τους δεν άρεσε στον κόσμο.

Η Apple υπόσχεται, όμως, ότι έχει διορθώσει τα εμφανισιακά και λειτουργικά προβλήματα, οπότε και αναμένεται να κοστίζει 2.000 δολάρια το λιγότερο, καθώς θα αποτελεί ένα smartphone που θα προσφέρει κύρος.