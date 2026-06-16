Άλλη μία γεμάτη ένταση και ανατροπές αγωνιστική ημέρα ολοκληρώθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με τα τέσσερα παιχνίδια της βραδιάς να λήγουν ισόπαλα και να προσφέρουν πλούσιο θέαμα, δυνατές συγκινήσεις και αποτελέσματα που αναδιαμορφώνουν τα δεδομένα στους ομίλους.



Τη μεγαλύτερη έκπληξη της ημέρας υπέγραψε το Πράσινο Ακρωτήρι. Στην πρώτη του συμμετοχή σε Μουντιάλ , το αφρικανικό νησιωτικό κράτος στάθηκε όρθιο απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία, αποσπώντας λευκή ισοπαλία (0-0) και κερδίζοντας τον θαυμασμό φίλων και αντιπάλων με την πειθαρχημένη και μαχητική του παρουσία.

Ισόπαλο έληξε και το παιχνίδι ανάμεσα στο Βέλγιο και την Αίγυπτο, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται βαθμούς και εντυπώσεις μετά το τελικό 1-1. Οι Αιγύπτιοι, με ηγέτη τον Μοχάμεντ Σαλάχ, έβαλαν δύσκολα στους «Κόκκινους Διαβόλους» και κατάφεραν να φύγουν με ένα πολύτιμο αποτέλεσμα.

Στο Μαϊάμι, η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη πραγματοποίησε θετικό ξεκίνημα, αποσπώντας ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη. Στο πρώτο παιχνίδι του Έλληνα τεχνικού σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι Σαουδάραβες έδειξαν χαρακτήρα απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο και κράτησαν έναν σημαντικό βαθμό.

Η αυλαία της ημέρας έπεσε με ένα χορταστικό παιχνίδι ανάμεσα στο Ιράν και τη Νέα Ζηλανδία. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2, σε μια αναμέτρηση με γρήγορο ρυθμό, εναλλαγές συναισθημάτων και πολλές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Οι Ιρανοί των Ταρέμι, Μοχαμαντί και Χατζισαφί βρήκαν απέναντί τους μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική Νέα Ζηλανδία, με τον Κώστα Μπαρμπαρούση να ξεχωρίζει για τους Ωκεάνιους.

Μπορεί να μην υπήρξε νικητής σε κανένα από τα τέσσερα παιχνίδια, όμως η βραδιά πρόσφερε άφθονο ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας πως το Μουντιάλ 2026 συνεχίζει να χαρίζει εκπλήξεις και αμφίρροπες μάχες από τις πρώτες κιόλας αγωνιστικές.