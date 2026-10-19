Τα όσα συμβαίνουν στη Γαλλία, αλλά και τις δηλώσεις στο εσωτερικό της χώρας μας για τα επεισόδια στο Παρίσι και άλλες γαλλικές πόλεις σχολίασε, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης ζήτησε αρχικά «να διαχωρίσουμε μια ειρηνική διαδήλωση από το μπάχαλο. Άλλο πράγμα το ένα και άλλο το άλλο» και συμπλήρωσε: «Επειδή υπάρχουν δηλώσεις και δηλώσεις είναι άλλο να καλείς ως κόμμα κάποιον σε διαδήλωση και άλλο στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ. να λέει “και στα δικά μας” ευχόμενος να γίνουν αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία.

Υπάρχουν δυνάμεις που επενδύουν στο μπάχαλο και το χάος. Ελπίζω να έχουν αλλάξει μυαλά. Η Ελλάδα έχει περάσει δύσκολα στο παρελθόν και όταν κάποιοι από τους φίλους των μπαχαλάκηδων ήρθαν στην εξουσία δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα. Δεν είμαστε εκεί στην Ελλάδα ούτε και θα φτάσουμε εκεί και δεν πρέπει να φτάσουμε. Έχουμε πικρή εμπειρία από το παρελθόν. Ακούμε τους μαθητές και τους φοιτητές και ναι πρέπει να δώσουμε περισσότερα. Να απομονώσουμε ακραίες φωνές είτε μέσα από το πολιτικό σύστημα όπως ο νεολαίος του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα είναι νεολαίος της ΕΛ.ΑΣ.».

Ο ίδιος χαρακτήρισε «σοκαριστικές» τις εικόνες που βλέπουμε από τη Γαλλία. «Η Γαλλία είναι αναγκασμένη να παίρνει μέτρα λιτότητας. Η Ελλάδα αυξάνει τα έσοδά της και χρόνο με τον χρόνο δίνει πίσω στους πολίτες όσα στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια», επισήμανε.

«Ναι, χρειάζονται πολλά ακόμα οι συμπολίτες μας αλλά εμάς ο δρόμος είναι να επιστρέψουμε στους πολίτες όσα στερήθηκαν», τόνισε ακόμη.

Για το αν προβληματίζει την κυβέρνηση η κατάσταση, σχολίασε: «Εμείς, δεν είμαστε εκεί που είναι η Γαλλία και ούτε θεωρώ ότι θα φτάσουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και η Ελλάδα βελτιώνεται αλλά θυμίζω το μπάχαλο που παραλάβαμε με σχολεία να έχουν να ανακαινιστούν δεκαετίες και πανεπιστήμια μπάχαλα. Ούτε μια βίδα δεν είχε μπει σε εστίες για ολόκληρες δεκαετίες».

Για την κόντρα με Κουφονικολάου: «Είναι κρίμα να γίνεται αντιπαράθεση με κοπτοραπτική. Η απάντηση που έδωσα καταδικάζει πάνω από μια φορές κάθε απόπειρα ανθρωποκτονίας χωρίς αστερίσκους. Η δικαιοσύνη τιμωρεί εγκληματικές ενέργειες. Τα κίνητρα των δραστών θα τα βρουν οι αρμόδιες αρχές. Είναι κρίμα να παρουσιάζουμε αποσπασματικά απαντήσεις για λόγους εντυπώσεων.

Επίσης, το αν θα συμμετάσχει κάποιος στις εκλογές το αποφασίζει ο Άρειος Πάγος. Η εν δυνάμει διάταξη της οποίας έκανε χρήση ο Άρειος Πάγος δεν είχε υπερψηφιστεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το να λέει ότι εμείς καταθέσαμε μια άλλη ρύθμιση είναι λόγια του αέρα.

Ο κ. Τσίπρας είναι ο πολιτικός αρχηγός το κόμμα του οποίου δεν είχε ψηφίσει τη συγκεκριμένη διάταξη.

Για τον ποινικό κώδικα θα ήταν απλό να πουν ένα απλό συγγνώμη. Όταν κρατάς ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσεις τη μείωση της ποινής της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, κάτι που εφαρμόστηκε στη Χρυσή Αυγή, ή μειώνεις την ποινή για τη γυναικοκτονία, ή όταν στον ομαδικό βιασμό μειώθηκε το μάξιμουμ της ποινής τότε δεν μπορούν να μιλούν. Εμείς, όλα αυτά τα αυξήσαμε. Εγκληματίες βγήκαν ο ένας μετά τον άλλο έξω. Άρα λίγο μεγαλύτερη κατανόηση του τι έχει συμβεί στη χώρα. Κάθε έγκλημα είναι καταδικαστέο και είμαστε σίγουροι ότι οι αρχές θα κάνουν τη δουλειά τους. Αφού ενημερωθούμε μετά μιλάμε».

Τι περιμένει η Ελλάδα από την Ευρώπη: «Η αντιπολίτευση και όχι εμείς ζει σε εικονική πραγματικότητα. Θυμίζω ότι ο κ. Ανδρουλάκης είχε ειρωνευτεί την επιστολή Μητσοτάκη μιλώντας για “γαλάζια γράμματα”.

Πληρώσαμε ακριβά αυτή τη λογική της αντιπολίτευσης από την αριστερά και την κεντροαριστερά. Η λογική δίνετε ψίχουλα δώστε παραπάνω ακοστολόγητα μας έφτασε εκεί που μας έφτασε. Δεν είναι εικονική πραγματικότητα κάτι που νομοθετείται και εφαρμόζεται αλλά αυτά που τάζει η αντιπολίτευση.

Όταν η αντιπολίτευση προτείνει μέτρα πέραν των οροφών δαπανών κι εμείς τους λέμε ότι υπάρχουν δημοσιονομικοί κανόνες δεν παίρνουμε απάντηση.

Η Ευρώπη πρέπει να αντιληφθεί ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία και όλα αυτά πρέπει να προσαρμοστούν. Η Ελλάδα είναι στη σωστή πλευρά της συζήτησης.

Εμείς δε μένουμε απαθείς. Εφαρμόσαμε πολιτική αύξησης των φορολογικών εσόδων και δίνουμε πίσω στους πολίτες όσα μπορούν να δοθούν».

Για τις τουρκικές Navtex και αν ανησυχεί η Αθήνα: «Δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Οποιαδήποτε ενέργεια που αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο δεν θα καθυστερήσει το έργο».