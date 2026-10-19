Ένας πρώην ταξιτζής που ίδρυσε αίρεση κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο 191 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων 190 παιδιά, καθώς έπεισε τους πιστούς του να νηστέψουν μέχρι θανάτου.

Ο Πολ Μακένζι από την Κένυα κρίθηκε ένοχος για μία από τις χειρότερες μαζικές δολοφονίες που συνδέονται με τη δράση θρησκευτικής αίρεσης τις τελευταίες δεκαετίες, σύμφωνα με το BBC.

Ο Μακένζι, ο οποίος αυτοανακηρύχθηκε πάστορας και ίδρυσε τη Διεθνή Εκκλησία της Χαρμόσυνης Είδησης, συνελήφθη το 2023, έπειτα από πληροφορία που έλαβε η αστυνομία. Λίγες εβδομάδες αργότερα, οι Αρχές άρχισαν να εντοπίζουν εκατοντάδες σορούς θαμμένες σε ρηχούς τάφους στο Δάσος Σακαχόλα, στη νοτιοανατολική Κένυα.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Μακένζι και άλλα ηγετικά στελέχη της εκκλησίας του είχαν οργανώσει μια «χριστιανική, αποκαλυπτική αίρεση» και διέταζαν τους πιστούς να νηστεύουν μέχρι θανάτου, μαζί με τα παιδιά τους, ώστε να φτάσουν στον παράδεισο πριν από το τέλος του κόσμου.

Ο Μακένζι αρνήθηκε τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία, υποστηρίζοντας ότι δεν ανάγκασε κανέναν να πεθάνει από την πείνα. Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό του.

Συνολικά, περισσότερες από 400 σοροί εντοπίστηκαν στο Δάσος Σακαχόλα. Πολλές βρίσκονταν σε προχωρημένη αποσύνθεση, με αποτέλεσμα να έχουν αναγνωριστεί μέχρι σήμερα μόλις 26 θύματα.

Η απόφαση της 19ης Οκτωβρίου αφορά 191 θανάτους, ενώ οι έρευνες για τους υπόλοιπους συνεχίζονται. Η δικαστής Νταϊάνα Καβέτζα Μοτσάτσε ανέφερε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παιδιά απομονώνονταν και στερούνταν την τροφή, ενώ οι γονείς τους παρακολουθούσαν.

Άνθρωποι που γνώριζαν τη δράση της αίρεσης δήλωσαν στο Reuters ότι ο Μακένζι είχε σχεδιάσει τη μαζική λιμοκτονία σε τρεις φάσεις: πρώτα θα πέθαιναν τα παιδιά, στη συνέχεια οι γυναίκες και οι νεαροί άνδρες και τέλος οι υπόλοιποι άνδρες.

BREAKING: Doomsday preacher Paul Mackenzie has been found guilty at a court in Kenya of the murder of 191 people – all but one of them children. Latest: https://t.co/XdRHG7TZOr 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube https://t.co/aZqPfmTtQc — Sky News (@SkyNews) October 19, 2026

Ο Μακένζι απαγόρευε στα μέλη της αίρεσης να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο ή να αναζητούν ιατρική περίθαλψη όταν αρρώσταιναν. Σύμφωνα με μαρτυρίες πιστών στο Reuters, χαρακτήριζε «σατανικά» τα σχολεία και τα νοσοκομεία.

Οι πιστοί ζούσαν σε αυτοσχέδια καταλύματα από νάιλον και άχυρο, σε μια έκταση που ο θρησκευτικός ηγέτης είχε χωρίσει σε «συνοικίες» με βιβλικές ονομασίες, όπως «Ιερουσαλήμ» και «Ιουδαία».

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται τον Μάρτιο του 2023, όταν ένας άνδρας κατήγγειλε στην αστυνομία ότι ο αδελφός του και η σύζυγός του είχαν αφήσει τα παιδιά τους να πεθάνουν από την πείνα, ακολουθώντας τις εντολές του Μακένζι.

Ο ηγέτης της αίρεσης συνελήφθη, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Τότε, σύμφωνα με συγγενείς των θυμάτων, προφήτεψε ότι το τέλος του κόσμου θα ερχόταν νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά υπολογίσει.

Τον Απρίλιο του 2023, η αστυνομία τον συνέλαβε εκ νέου και ξεκίνησε συστηματικές έρευνες στο Δάσος Σακαχόλα, όπου αποκαλύφθηκαν οι ομαδικοί τάφοι και το πραγματικό μέγεθος της τραγωδίας.