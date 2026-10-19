Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, η Κριστιάν Αμανπούρ μετέφερε στους τηλεθεατές του CNN τις ιστορίες ενός κόσμου σε σύγκρουση. Τώρα, η δημοσιογράφος που συνέδεσε το όνομά της με την πολεμική ανταπόκριση ετοιμάζεται να αποχωρήσει από το δίκτυο, ανοίγοντας ένα νέο επαγγελματικό κεφάλαιο.

«Έπειτα από πολλούς μήνες σκέψης και μερικές άγρυπνες νύχτες, αποφάσισα να χωρίσω από το CNN, τον σύντροφό μου για 43 φανταστικά χρόνια!», ανέφερε στην ανακοίνωσή της τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.

Η αποχώρηση θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2027. Η ίδια διευκρινίζει ότι δεν συνταξιοδοτείται και προσβλέπει σε νέα εγχειρήματα, ενώ θα συνεχίσει το podcast «The Ex Files».

Το σταδιακό αντίο στις εκπομπές της

Η μετάβαση θα γίνει σε στάδια. Στο τέλος του 2026 θα ολοκληρωθούν οι καθημερινές εκπομπές της στο CNN International και η παρουσία της στο «Amanpour & Company» του PBS.

Από τον Ιανουάριο του 2027 θα διατηρήσει εβδομαδιαία εκπομπή στο CNN έως τον Μάιο, ενώ θα συνεχίσει να εργάζεται για την ομαλή μετάβαση μέχρι την τελική αποχώρησή της τον Ιούνιο.

Ο επικεφαλής του CNN, Μαρκ Τόμπσον, ενημέρωσε τους εργαζομένους ότι συζητούσε μαζί της την απόφαση εδώ και μήνες.

«Όπως τόσοι συνάδελφοι στο CNN που θα ακούσουν σήμερα την είδηση, λυπάμαι πολύ που τη βλέπω να φεύγει. Έχω, όμως, αποδεχθεί ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για εκείνη, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά», ανέφερε σε εσωτερικό σημείωμα που επικαλείται το NBC News.

Τη χαρακτήρισε μία από τις πιο αξιόπιστες και αγαπητές δημοσιογράφους διεθνώς, προσθέτοντας ότι το δίκτυο θα τιμήσει την προσφορά της πριν αποχωρήσει.

Από τον Πόλεμο του Κόλπου στη Βοσνία και στη Ρουάντα

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η Αμανπούρ επέστρεψε στις αποστολές που σημάδεψαν την πορεία της: τον πρώτο Πόλεμο του Κόλπου, τη Βοσνία, τη Ρουάντα, το Αφγανιστάν, την Ουκρανία και το Ιράν.

Πίσω από τις ανταποκρίσεις και τις συνεντεύξεις με ηγέτες, όπως ο Μπιλ Κλίντον και ο Τόνι Μπλερ, επέλεξε να σταθεί στους ανθρώπους που εργάζονταν μαζί της.

Ευχαρίστησε τις ομάδες των εκπομπών της και τα συνεργεία στο πεδίο, περιγράφοντας την κοινή τους προσπάθεια να αναζητούν γεγονότα, αποδείξεις και την ανθρώπινη πλευρά των ιστοριών, ώστε το CNN να μεταδίδει την αλήθεια χωρίς φόβο ή εύνοια.

Η αλλαγή ιδιοκτησίας και οι ανησυχίες της

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Warner Bros. Discovery, μητρικής του CNN, από την Paramount Skydance.

Η Αμανπούρ είχε εκφράσει δημόσια ανησυχίες για την εξαγορά, επικαλούμενη τις αλλαγές που είχαν προηγηθεί στο CBS News υπό τη νέα ιδιοκτησία.

Ωστόσο, στο μήνυμα αποχώρησής της δεν συνέδεσε την απόφασή της με την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Οι εκτιμήσεις που αποδίδουν την έξοδό της σε διαφωνίες με τη νέα διοίκηση δεν αποτελούν επιβεβαιωμένη εξήγηση της απόφασής της.

Η ίδια προτίμησε να κλείσει με μια υπενθύμιση της δημοσιογραφικής στάσης που υπερασπίζεται: «Να θυμάστε: να λέτε πάντα την αλήθεια, όχι να είστε ουδέτεροι».