Την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσε το σχόλιο του πρώην γραμματέα της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνου Λαμπρινίδη – Στάχτου και νυν στέλεχος της ΕΛΑΣ για τις διαδηλώσεις στη Γαλλία.

Μιλώντας σήμερα το πρωί στον ραδιοφωνικό σταθμό ΝΕΟ 103,3 και σχολιάζοντας το κύμα κινητοποιήσεων, που εκδηλώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Λαμπρινίδης – Στάχτος εκτίμησε ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια μπορεί σύντομα να εκφραστεί και στη χώρα μας.

Μάλιστα, προέβλεψε ότι ο Νοέμβριος ενδέχεται να αποτελέσει μήνα έντονων κινητοποιήσεων, με πρωταγωνιστές κυρίως μαθητές και φοιτητές.

«Άντε και στα δικά μας. Να πάρει σειρά η Ελλάδα. Είμαστε κοντά», δήλωσε το στέλεχος της ΕΛΑΣ και εκτίμησε πως «τον Νοέμβριο βλέπω ότι μαθητές και φοιτητές θα βγουν στους δρόμους».

Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο είναι τα βασικά ζητήματα που μπορούν να πυροδοτήσουν ένα νέο κύμα διαμαρτυριών: «Βάζω πρώτο θέμα τη στεγαστική κρίση και την ακρίβεια».

Οι δηλώσεις του στελέχους της ΕΛΑΣ προκάλεσαν την αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος κατηγόρησε όσους προσδοκούν αντίστοιχες εξελίξεις στην Ελλάδα ότι επιδιώκουν την πρόκληση χάους.

«Μην αυταπατάστε, θέλουν και επιδιώκουν το χάος, διότι μόνο σε αυτό ευδοκιμούν. Αυτό θα κριθεί στις εκλογές που θα έρθουν, τίποτε άλλο», έγραψε ο υπουργός Υγείας, σε ανάρτησή του στο X.