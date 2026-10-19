Για «κρυφή ατζέντα» του Κυριάκου Μητσοτάκη με στόχο τη συγκυβέρνηση με κόμματα της ακροδεξιάς κάνει λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, επικαλούμενος δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ, Θεόδωρου Καράογλου, στη Ναυτεμπορική.

«Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου, σε συνέντευξή του στη Ναυτεμπορική επιβεβαίωσε πλήρως το ΠΑΣΟΚ που εδώ και μήνες λέει πως η κρυφή ατζέντα Μητσοτάκη είναι η συγκυβέρνηση με τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου», αναφέρει στη δήλωσή του.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής συμπεριέλαβε στους ενδεχόμενους κυβερνητικούς εταίρους της ΝΔ και άλλους σχηματισμούς.

«Μάλιστα ο βουλευτής προσέθεσε ότι στους ενδεχόμενους κυβερνητικούς εταίρους της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσαν να λογίζονται το κόμμα Νίκη και το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού», σημειώνει ο Κώστας Τσουκαλάς.

Η δήλωση καταλήγει θέτοντας το πολιτικό δίλημμα όπως το διατυπώνει το ΠΑΣΟΚ: «Πλέον οι πολίτες ξέρουν: Ή με τη Νέα Δημοκρατία και την ακροδεξιά ή με το ΠΑΣΟΚ και την προοδευτική διακυβέρνηση».