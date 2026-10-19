Μετά τις λεηλασίες καταστημάτων στη Γαλλία, οι έλεγχοι μεταφέρονται και στις διαδικτυακές αγγελίες. Αρώματα, τσάντες σχεδιαστών, καλλυντικά και κάρτες Pokémon εμφανίστηκαν σε πλατφόρμες μεταπώλησης, προκαλώντας υποψίες ότι ορισμένα από τα προϊόντα προέρχονται από τις επιδρομές του Σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Vinted καταγράφει εισροή ύποπτων αγγελιών και έχει κινητοποιήσει τις ομάδες ελέγχου της για να εντοπίσει καταχωρίσεις που ενδέχεται να συνδέονται με τις λεηλασίες.

Η εταιρεία, για την οποία η Γαλλία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά, ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε διαγραφές ύποπτων αγγελιών και ενίσχυσε την παρακολούθηση των νέων καταχωρίσεων.

«Όταν παραβιάζονται οι κανόνες μας, λαμβάνουμε μέτρα κατά των εμπλεκόμενων λογαριασμών, τα οποία μπορούν να φτάσουν ακόμη και στον οριστικό αποκλεισμό τους», δήλωσε εκπρόσωπος της Vinted.

Στο στόχαστρο καταστήματα πολυτελείας και Sephora

Οι έλεγχοι ακολουθούν τα βίαια επεισόδια στη Γαλλία, όπου διαδηλώσεις για την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής συνοδεύτηκαν από συγκρούσεις και λεηλασίες εμπορικών καταστημάτων.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να καταγράφουν ομάδες ταραξιών να εισβάλλουν σε καταστήματα των Louis Vuitton, Burberry και Celine, αφαιρώντας εμπορεύματα.

Η Sephora επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της ότι παραβιάστηκαν αρκετά καταστήματά της. Οι Louis Vuitton, Burberry και Celine δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματα για σχολιασμό.

Συνεργασία με την αστυνομία και αποκλεισμοί πωλητών

Η Vinted τονίζει ότι η πώληση κλεμμένων αντικειμένων απαγορεύεται ρητά στην πλατφόρμα. Οι ομάδες ελέγχου εξετάζουν, μεταξύ άλλων, αναφορές από εμπορικές επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Παράλληλα, η εταιρεία βρίσκεται σε επικοινωνία με τις διωκτικές Αρχές για τη διερεύνηση ύποπτων συναλλαγών.

«Συνεργαζόμαστε ενεργά με τις αστυνομικές και τις γαλλικές Αρχές», ανέφερε εκπρόσωπός της.

Ανάλογη θέση διατύπωσε το eBay, εκπρόσωπος του οποίου δήλωσε στην Telegraph ότι η πώληση κλεμμένων απαγορεύεται αυστηρά. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογικά εργαλεία για τον εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων και συνεργάζεται με την αστυνομία.

«Εάν λάβουμε επιβεβαίωση από τις αστυνομικές Αρχές ότι ένα αντικείμενο έχει κλαπεί, το αφαιρούμε αμέσως και λαμβάνουμε μέτρα κατά του πωλητή», διευκρίνισε.