Νέος κύκλος κινητοποιήσεων προετοιμάζεται στη Γαλλία, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια και τις λεηλασίες του Σαββατοκύριακου της 17ης Οκτωβρίου, με τα «Κίτρινα Γιλέκα», μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις και συνδικαλιστικές ενώσεις να σχεδιάζουν νέες διαδηλώσεις και απεργίες τις επόμενες εβδομάδες.

Οι διοργανωτές επιδιώκουν να διατηρήσουν τη δυναμική των πρόσφατων διαμαρτυριών, προγραμματίζοντας κινητοποιήσεις για τις 24 και τις 31 Οκτωβρίου, με επόμενο μεγάλο σταθμό την πανεθνική απεργία της 5ης Νοεμβρίου. Την ίδια ώρα, η γαλλική κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, ενώ ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Τα «Κίτρινα Γιλέκα» προετοιμάζουν νέες διαδηλώσεις

Τα «Κίτρινα Γιλέκα», το κίνημα που αναδείχθηκε μέσα από τις διαμαρτυρίες για την ακρίβεια και το κόστος ζωής, ανακοίνωσαν νέες δράσεις για τις 24 και τις 31 Οκτωβρίου, επιδιώκοντας να ενισχύσουν την πίεση προς τη γαλλική κυβέρνηση.

Στον ιστότοπο 17octobregiletjaune.net, τον οποίο διαχειρίζονται διάφορες συλλογικότητες, μεταξύ των οποίων και ο περιφερειακός συντονισμός «Bloquons tout» της Ιλ-ντε-Φρανς, έχει αναρτηθεί χάρτης με προγραμματισμένες δράσεις για τις 24 Οκτωβρίου.

«Υπάρχει ξεκάθαρα μια τεράστια ώθηση για μια “Πράξη II”», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Μπενζαμέν Μπαλ, εκδότης του ιστότοπου.

Όπως εξήγησε, αρχικός σχεδιασμός ήταν να δοθεί χρόνος για την προετοιμασία της μεγάλης κινητοποίησης της 5ης Νοεμβρίου. Ωστόσο, η συμμετοχή στις διαδηλώσεις της 17ης Οκτωβρίου οδήγησε στην απόφαση να οργανωθούν ενδιάμεσες δράσεις.

«Διατηρούμε την ορμή για τις 5 Νοεμβρίου, αλλά θα προχωρήσουμε βήμα βήμα: θα υπάρξει κινητοποίηση στις 24, στις 31 και στη συνέχεια στις 5 Νοεμβρίου», ανέφερε ο Μπενζαμέν Μπαλ.

Γαλλία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης του στρατού για την αντιμετώπιση των επεισοδίων

Το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση των αναταραχών στη Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια του περασμένου Σαββατοκύριακου, που οδήγησαν στη σύλληψη περισσότερων από 2.400 ατόμων.

Ο δήμαρχος της κεντρικής περιοχής του Παρισιού, Αριέλ Βέιλ, δήλωσε ότι έχει ζητήσει την παρέμβαση του στρατού, υποστηρίζοντας ότι οι διαθέσιμες δυνάμεις ενδέχεται να μην επαρκούν για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την αποτροπή λεηλασιών. Όπως ανέφερε στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV, οι αρχές πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για να περιορίσουν την εξάπλωση της βίας.

Προς το παρόν, το αίτημα για στρατιωτική συνδρομή αποτελεί πρόταση του δημάρχου και δεν συνιστά ειλημμένη κυβερνητική απόφαση. Η γαλλική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα για την αποκατάσταση της τάξης, ενώ οι αποφάσεις για την περαιτέρω διαχείριση της κρίσης βρίσκονται στα χέρια του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Στους δρόμους και μαθητές και φοιτητές

Στο νέο κύμα κινητοποιήσεων αναμένεται να συμμετάσχουν και μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις, οι οποίες καλούν σε διαδηλώσεις και αποκλεισμούς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Λυκείων, η οποία δηλώνει ότι εκπροσωπεί σχολεία από 27 πόλεις της Γαλλίας, απευθύνει κάλεσμα στους μαθητές να συμμετάσχουν σε κινητοποιήσεις στις 22 και τις 24 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, στηρίζει τη συνέχιση των διαμαρτυριών με διαδηλώσεις, αποκλεισμούς και καταλήψεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Μετά το τηλεοπτικό διάγγελμα του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν την Κυριακή, η συντονιστική των «Κίτρινων Γιλέκων» επέκρινε τον «κενό λόγο» του Γάλλου προέδρου και ζήτησε συνάντηση στο Μέγαρο των Ηλυσίων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από διαφορετικούς κλάδους που βρίσκονται σε κινητοποίηση.

Ο Λεκορνί δεν αποκλείει κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η γαλλική κυβέρνηση εξετάζει τρόπους να αποτρέψει νέα επεισόδια και να προστατεύσει καταστήματα και δημόσιους χώρους.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ζήτησε από τους νομάρχες να εξετάσουν την εφαρμογή μερικών και αυστηρά τοπικών απαγορεύσεων κυκλοφορίας, με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων συγκρούσεων και λεηλασιών.

Μετά τη συνεδρίαση της διυπουργικής μονάδας κρίσης, ο Γάλλος πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης. «Είναι κάτι βαρύ. Εάν είναι απαραίτητο, θα μπορούσαμε να το κάνουμε», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι, προς το παρόν, οι τοπικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας θεωρούνται καταλληλότερη επιλογή.

Ο Λεκορνί υποστήριξε ακόμη ότι τα επεισόδια παραμένουν γεωγραφικά περιορισμένα σε συγκεκριμένα αστικά κέντρα, παρά την εικόνα γενικευμένης αναταραχής που δημιουργείται στη δημόσια συζήτηση.

Παράλληλα, κατηγόρησε ομάδες της άκρας Αριστεράς ότι επιδιώκουν να προκαλέσουν βαθύτερη αποσταθεροποίηση ενόψει των προεδρικών εκλογών και ανακοίνωσε ειδική σύσκεψη με τον υπουργό Εσωτερικών και τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Γενική απεργία στη Γαλλία στις 5 Νοεμβρίου

Το επόμενο μεγάλο ορόσημο για το κίνημα διαμαρτυρίας έχει οριστεί για την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, όταν πέντε συνδικαλιστικές οργανώσεις —CFDT, CGT, Force ouvrière (FO), Unsa και FSU— καλούν εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχους και νέους να συμμετάσχουν σε απεργίες και διαδηλώσεις.

Τα βασικά αιτήματα αφορούν τις αποδοχές, τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, την απασχόληση και τη βιομηχανία.

Την ίδια ημέρα, πανεθνική απεργιακή κινητοποίηση έχουν προαναγγείλει και τέσσερα συνδικάτα των γαλλικών σιδηροδρόμων: CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail και CFDT-Cheminots.

«Στις 17 Οκτωβρίου υπήρξε μια τεράστια ώθηση, αλλά δεν ήταν αρκετή», εκτίμησε ο Μπενζαμέν Μπαλ, συγκρίνοντας τις εξελίξεις με το κίνημα «Bloquons tout» («Ας τα μπλοκάρουμε όλα»), το οποίο είχε ξεκινήσει μέσω των κοινωνικών δικτύων τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι κινητοποιήσεις της 24ης και της 31ης Οκτωβρίου αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμο τεστ για τη συμμετοχή και την έκταση των διαμαρτυριών, πριν από τη γενική απεργία της 5ης Νοεμβρίου. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση να αποτρέψει νέα επεισόδια, χωρίς να κλιμακωθεί περαιτέρω η ένταση.