Μακριά από τους προβολείς και την ένταση της πασαρέλας, η πιο ξεχωριστή στιγμή για την Κάιλι Τζένερ με το Fantasy Bra γράφτηκε στα παρασκήνια του Victoria’s Secret Fashion Show 2026 στο Λος Άντζελες, όταν ο μικρός της γιος, Άιρε, έτρεξε να σφιχταγκαλιάσει τη μητέρα του.

Η επιχειρηματίας ομορφιάς, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εμφάνισής της ως «Άγγελος», άφησε για λίγο στην άκρη τον ρόλο του μοντέλου και πήρε στην αγκαλιά της τον γιο της, χαρίζοντάς του ένα πλατύ χαμόγελο, ενώ δίπλα τους βρισκόταν και η μητέρα της, Κρις Τζένερ.

Η εικόνα αυτή αποτύπωσε μια σπάνια αντίθεση: από τη μία πλευρά η απόλυτη οικειότητα μιας μητρικής αγκαλιάς και από την άλλη η αμύθητη πολυτέλεια ενός δημιουργήματος 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το ιστορικό κομμάτι των 4.410 διαμαντιών

Η επιστροφή του εμβληματικού «Fantasy Bra» στην πασαρέλα μετά από οκτώ χρόνια συνοδεύτηκε από ένα πολυτελές σχέδιο, το οποίο χρειάστηκε πάνω από 1.000 ώρες εργασίας από δεκαπέντε εξειδικευμένους κοσμηματοπώλες.

Το στηθόδεσμο των σχεδόν δύο κιλών περιβάλλεται από 4.410 φυσικά διαμάντια που πλαισιώνουν ένα κίτρινο διαμάντι 75,54 καρατίων, αποτελώντας το πιο ακριβό κομμάτι που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην ιστορία του θεσμού.

Η 29χρονη σταρ συνδύασε το πολύτιμο εσώρουχο με μια λευκή αραχνοΰφαντη μίνι φούστα και διαφανή ψηλοτάκουνα, αφήνοντας το κοσμηματικό αριστούργημα να κλέψει τις εντυπώσεις, πριν επιστρέψει πίσω από την κουρτίνα των παρασκηνίων για να βρεθεί ξανά κοντά στην οικογένειά της.