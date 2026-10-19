Πιέσεις στο χρηματιστήριο του Παρισιού και άνοδο του κόστους δανεισμού της Γαλλίας έφερε η συνεδρίαση της Δευτέρας, στον απόηχο των επεισοδίων της Κυριακής.

Η παρισινή αγορά υποχώρησε κατά 1,58%, παρασύροντας και άλλες γειτονικές αγορές, ενώ η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου ανέβηκε στο 4,89%. Η αντίστοιχη γερμανική παρέμεινε σταθερή στο 3,43%.

Η διαφορά των δύο αποδόσεων, το λεγόμενο spread, διευρύνθηκε στις 146 μονάδες βάσης από 137 την Παρασκευή, αποτυπώνοντας την αυξημένη επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στο γαλλικό χρέος.

Το χάσμα «θα μπορούσε να διευρυνθεί σε περίπου 150 μονάδες βάσης», εκτίμησε η Κάθλιν Μπρουκς, διευθύντρια έρευνας στην επενδυτική πλατφόρμα XTB, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Όπως εξήγησε, «οι πολιτικές και κοινωνικές πιέσεις αυξάνονται ακριβώς τη στιγμή που η χώρα προσπαθεί να καταρτίσει έναν προϋπολογισμό λιτότητας για το επόμενο έτος».