Στα τέλη του επόμενου μήνα θα βγάλει την οριστική του απόφαση το CAS, για το ποια από τις Σενεγάλη και Μαρόκο θα πάρουν τον τίτλο του Κόπα Άφρικα 2025.

Η ακρόαση της έφεσης της Σενεγάλης πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου, με την υπόθεση να αφορά την απόφαση της CAF να κατακυρώσει τον τίτλο στο Μαρόκο, παρά την ήττα του με 1-0 στην παράταση στον τελικό του περασμένου Ιανουαρίου στο Ραμπάτ.

Τον περασμένο Μάρτιο, η επιτροπή εφέσεων της CAF έκανε δεκτή την προσφυγή της Ομοσπονδίας του Μαρόκου, κρίνοντας πως η Σενεγάλη παραβίασε τον κανονισμό, αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή.

Έτσι, ο αγώνας κατακυρώθηκε με 3-0 υπέρ του Μαρόκου, το οποίο αναγνωρίστηκε ως πρωταθλήτρια ομάδα της διοργάνωσης.

Η Σενεγάλη, προσέφυγε στο CAS, ζητώντας την ανατροπή της απόφασης και την επιστροφή του τίτλου. Πλέον, οι δύο πλευρές περιμένουν την οριστική ετυμηγορία από το Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο.