Κατηγορηματικά αδιαπραγμάτευτο παραμένει το αίτημα για αυτοδύναμη διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία, όπως ξεκαθαρίζουν με τον πιο σαφή τρόπο αρμόδιες κυβερνητικές πηγές. Το κυβερνών κόμμα ξεκόβει κάθε συζήτηση για πιθανές μελλοντικές συνεργασίες, βάζοντας τέλος σε σχετικά σενάρια.

«Έχουμε χάσει τον λογαριασμό πόσες φορές ο πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σειρά υπουργών έχουν αποκλείσει ρητά και κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με κόμματα, τόσο της ακροδεξιάς, όσο και της άλλης όψης του λαϊκισμού», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές.

«Ας σταματήσουν, λοιπόν, στο ΠΑΣΟΚ να αναζητούν δήθεν ”κρυφές ατζέντες” στη Νέα Δημοκρατία και ας απαντήσουν για τη δική τους. Άλλωστε, η μόνη ξεκάθαρη απόφαση που φρόντισαν να αναδείξουν στο συνέδριό τους ήταν ο αποκλεισμός μιας συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, την οποία ουδέποτε τους ζητήσαμε. Την ίδια στιγμή, όμως, αποφεύγουν να αποκλείσουν αντίστοιχες συμπράξεις με την κα Κωνσταντοπούλου, με την οποία έφτασαν μέχρι και να συνυπογράψουν πρόταση δυσπιστίας, ή με άλλα κόμματα της Αριστεράς, όπως μαρτυρούν και οι ”μεταγραφές” στο ΠΑΣΟΚ βουλευτών που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ».



Και υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Η Νέα Δημοκρατία έχει έναν και μοναδικό στόχο: την αυτοδυναμία. Πρόκειται για μια απολύτως ξεκάθαρη πολιτική επιλογή, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης ή παρερμηνείας».