Σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της δεύτερης προεδρικής του θητείας βρίσκεται ο Εμανουέλ Μακρόν, καθώς οι διαδηλώσεις για το κόστος ζωής στη Γαλλία συνοδεύτηκαν από εκτεταμένα επεισόδια βίας, λεηλασίες και καταστροφές, πυροδοτώντας μια κρίση με σοβαρές πολιτικές προεκτάσεις. Η κυβέρνηση δέχεται πλέον έντονες επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τις κινητοποιήσεις, ενώ οι εικόνες χάους που καταγράφηκαν σε πολλές πόλεις εντείνουν την ανησυχία και την κοινωνική δυσαρέσκεια.

Με έξι μήνες να απομένουν μέχρι τις προεδρικές εκλογές, η γαλλική κυβέρνηση επιχειρεί να ανακτήσει τον έλεγχο της κατάστασης και να διαβεβαιώσει ότι θα αντιμετωπίσει αποφασιστικά τα γεγονότα του Σαββάτου. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν προγραμματιστεί διαδοχικές υπουργικές συσκέψεις, με στόχο την αξιολόγηση των εξελίξεων και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών των ταραχών.

Η κρίση εκδηλώνεται σε ένα ήδη επιβαρυμένο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. Οι διαμαρτυρίες για την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης έρχονται να προστεθούν στις κινητοποιήσεις μαθητών, οι οποίοι εδώ και έναν μήνα ζητούν βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση στην προσπάθεια έγκρισης του προϋπολογισμού. Την ίδια στιγμή, η αύξηση του δημόσιου χρέους επιδεινώνει την οικονομική εικόνα της χώρας, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους τελευταίους μήνες της δεύτερης θητείας του Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος έπειτα από δέκα χρόνια στην εξουσία καταγράφει εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας, απευθύνθηκε το βράδυ της Κυριακής στους πολίτες. Ωστόσο, δεν παρουσίασε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης, περιοριζόμενος να εκφράσει την «οργή και ντροπή». Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα προς όσους συμμετείχαν στα επεισόδια, δηλώνοντας: «Όσοι επιδίωξαν να πλήξουν τη Δημοκρατία θα λογοδοτήσουν».

Σύμφωνα με τα στοιχεία των γαλλικών αρχών, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων του Σαββάτου πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 2.400 προσαγωγές σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ περίπου 1.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν.

Η ένταση, ωστόσο, δεν υποχώρησε την Κυριακή. Στο Παρίσι σημειώθηκαν νέες συγκρούσεις και λεηλασίες, με περισσότερα καταστήματα να βρίσκονται στο στόχαστρο επιδρομών. Παράλληλα, απόπειρες διάρρηξης καταγράφηκαν στη Λυών, τη Μασσαλία και σε περιοχές κοντά στη Νάντη, επιβεβαιώνοντας ότι η κατάσταση παρέμενε έκρυθμη και μετά τα γεγονότα του Σαββάτου.

«Αφήνει την κρίση να διογκώνεται»

Οι μαζικές κινητοποιήσεις και τα βίαια επεισόδια δεν αποτελούν πρωτόγνωρο φαινόμενο για τη Γαλλία, η οποία έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπη με εκτεταμένες κοινωνικές αντιδράσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι διαδηλώσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» την περίοδο 2018-2019, καθώς και οι κινητοποιήσεις του 2023 κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Παρ’ όλα αυτά, τα γεγονότα του περασμένου Σαββάτου αντιμετωπίζονται από πολλούς ως καθοριστική καμπή για την πολιτική και κοινωνική κατάσταση της χώρας.

Η έκταση των καταστροφών και η ένταση των επεισοδίων προκάλεσαν ισχυρό σοκ. Δημαρχεία δέχθηκαν επιθέσεις, εμπορικά καταστήματα λεηλατήθηκαν και δρόμοι γέμισαν συντρίμμια. Τα περιστατικά βίας σημειώθηκαν μετά από μια πανεθνική κινητοποίηση στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι, διαμαρτυρόμενοι για το κόστος ζωής, και ενίσχυσαν το κλίμα ανασφάλειας.

Στο πολιτικό πεδίο, οι εξελίξεις προκαλούν αντιδράσεις τόσο από την ακροδεξιά όσο και από τη ριζοσπαστική αριστερά. Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού, Μαρίν Λεπέν, η οποία προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές, περιέγραψε την κατάσταση ως μια «βαθιά κρίση εμπιστοσύνης η οποία απειλεί τη δημοκρατία».

Από την πλευρά του, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, επικεφαλής της ριζοσπαστικής αριστεράς και του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία, κατηγόρησε τον Μακρόν ότι «αφήνει την κρίση να διογκώνεται», αποδίδοντας στον πρόεδρο ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η κατάσταση.

Τα γεγονότα έχουν προκαλέσει σχόλια και εκτός γαλλικών συνόρων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «η Γαλλία φλέγεται», συνδέοντας παράλληλα την κρίση με τη μετανάστευση και υποστηρίζοντας ότι «η μετανάστευση (…) έχει διαλύσει αυτή την κάποτε σπουδαία χώρα».

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί συγκάλεσε για σήμερα το πρωί διυπουργική ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Σύμφωνα με το γραφείο του, οι εργασίες της θα επικεντρωθούν σε τρεις βασικούς άξονες: «οικονομία και εμπόριο», «ασφάλιση» και «δικαστική επιτήρηση».

Ταυτόχρονα, ο Μακρόν ζήτησε από τον πρωθυπουργό να ξεκινήσει άμεσα επαφές με εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, βουλευτές, συνδικαλιστικές οργανώσεις και συλλογικότητες, σε μια προσπάθεια να υπάρξει διάλογος για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Οι λεηλασίες και οι ζημιές προκαλούν ασφυκτική πίεση στην κυβέρνηση

Στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έχει προγραμματιστεί ξεχωριστή σύσκεψη για σήμερα, με αντικείμενο την αποτίμηση των καταστροφών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 1.500 καταστήματα που έγιναν στόχος διαδηλωτών το Σάββατο, με τις επιχειρήσεις να βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικές υλικές απώλειες.

Την εικόνα που επικράτησε περιέγραψε η Εστέλ Πιρόν, διευθύντρια κοσμηματοπωλείου στο Μπορντό, το οποίο λεηλατήθηκε. Μιλώντας στο AFP, εξέφρασε την απόγνωσή της για όσα συνέβησαν, λέγοντας: «Είδαμε καταστήματα να λεηλατούνται, τις αρχές επιβολής της τάξης να είναι ανήμπορες, ήταν πραγματικά μια σκηνή φρίκης για εμάς, ως ιδιοκτήτες επιχειρήσεων· είναι κάτι απολύτως τρομερό».

Ο Μακρόν, από την πλευρά του, δεσμεύθηκε ότι οι υπεύθυνοι για τις καταστροφές θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Στο διάγγελμά του την Κυριακή τόνισε: «Όσοι προκάλεσαν καταστροφές πρέπει να πληρώσουν, όσοι λεηλάτησαν πρέπει να καταβάλουν αποζημιώσεις (…) Θα είμαστε αμετακίνητοι».

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης στο εσωτερικό της χώρας, ο Γάλλος πρόεδρος δεν ακύρωσε την προγραμματισμένη περιοδεία του στις χώρες του Κόλπου, η οποία αρχίζει σήμερα. Παράλληλα, επιχείρησε να απαντήσει στις επικρίσεις για τον χειρισμό των επεισοδίων από τις δυνάμεις ασφαλείας, δεσμευόμενος ότι θα υπάρξει «διαφάνεια» σχετικά με τις αμφιλεγόμενες μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν το Σάββατο.

Ειδικότερα, ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, «να λάβει όλα τα μέτρα προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια αναφορικά με τις αστοχίες στην πρόβλεψη και τις πληροφορίες, οι οποίες οδήγησαν στη βία», προσθέτοντας ότι αναμένει «ξεκάθαρες απαντήσεις».

Οι πιέσεις προς τον υπουργό Εσωτερικών εντάθηκαν την Κυριακή, όταν αρκετά στελέχη της αντιπολίτευσης, κυρίως από την άκρα δεξιά, ζήτησαν την απομάκρυνσή του. Ο Νουνιές υπέβαλε την παραίτησή του στον Μακρόν, ωστόσο ο πρόεδρος δεν την έκανε αποδεκτή. Όπως ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων, η απόφαση αυτή ελήφθη «δεδομένης της ανάγκης για συνεχή διοίκηση των δυνάμεων της τάξης στην τρέχουσα συγκυρία».

Την ίδια ώρα, παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο οι αστυνομικές δυνάμεις διαχειρίστηκαν τις συγκεντρώσεις. Διαδηλωτές κατήγγειλαν ότι το Σάββατο βρέθηκαν περικυκλωμένοι από αστυνομικούς, οι οποίοι στη συνέχεια έκαναν χρήση δακρυγόνων, ενώ ορισμένοι υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς.

Οι καταγγελίες για την αστυνομική βία είχαν διατυπωθεί και νωρίτερα, με την αριστερά να έχει ήδη ασκήσει έντονη κριτική για υπέρμετρη χρήση βίας κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων. Έτσι, πέρα από τις λεηλασίες και τις καταστροφές, η διαχείριση της δημόσιας τάξης εξελίσσεται σε ένα ακόμη μέτωπο αντιπαράθεσης για τη γαλλική κυβέρνηση, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα την κοινωνική δυσαρέσκεια και την αυξανόμενη πολιτική πίεση.