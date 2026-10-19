Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 2. Στη Νέα Ιωνία του Βόλου, η τοπική Νίκη και ο Πανιώνιος έμειναν στο 1-1, σε ένα ματς με πολλή ένταση και παράπονα για τη διαιτησία, ιδίως από την πλευρά των «κυανέρυθρων».

Με το ισόπαλο αποτέλεσμα η Νίκη Βόλου ανέβηκε στους 8 βαθμούς, ενώ ο Πανιώνιος πήγε στους 14 βαθμούς και την επόμενη αγωνιστική θα υποδεχθεί την πρωτοπόρο Μαρκό που βρίσκεται στους 19 βαθμούς.

Στο άλλο ματς της ημέρας, ο ΠΑΟΚ Β επικράτησε 2-1 του Απόλλωνα Καλαμαριάς, παίρνοντας σημαντική βαθμολογική ανάσα, σε ένα παιχνίδι που παρακολούθησαν από κοντά οι Λέο Μάτος, Γιάννης Σαββίδης και Γιώργος Κωστίκος.

Tα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Αστέρας AKTOR Β – Ζάκυνθος 1-1

Μαρκό-Ελλάς Σύρου 0-0

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός 0-0

Νέστος Χρυσούπολης-Athens Kallithea 0-0

Πανθρακικός-Ολυμπιακός Β’ 2-2

Πύργος-Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

Νίκη Βόλου-Πανιώνιος 1-1

ΠΑΟΚ Β’-Απόλλων Καλαμαριάς 2-1