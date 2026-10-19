Επίθεση στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με αιχμή την ακρίβεια εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προτείνοντας μειώσεις στους έμμεσους φόρους, στα καύσιμα και στον ΦΠΑ, με στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Σε δήλωσή του, ο Αντώνης Σαμαράς υποστηρίζει ότι η ακρίβεια δεν οφείλεται αποκλειστικά στις διεθνείς εξελίξεις, αλλά συνδέεται και με τις κυβερνητικές επιλογές. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο διατηρεί υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και μειώνει τεχνητά το δημόσιο χρέος.

«Η ακρίβεια δεν είναι μόνο αποτέλεσμα διεθνών εξελίξεων. Είναι και ζήτημα κυβερνητικής πολιτικής», αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την κυβέρνηση ως «διαχειριστική, νεοφιλελεύθερη».

Ο πρώην πρωθυπουργός αντιπαραβάλλει τη δική του αντίληψη για τον κοινωνικό φιλελευθερισμό, τονίζοντας ότι απαιτείται κρατική παρέμβαση για την υποστήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Οι προτάσεις Σαμαρά για μειώσεις φόρων στα καύσιμα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην ενεργειακή ακρίβεια και στη φορολογία των καυσίμων, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν περιθώρια για σημαντικές μειώσεις εντός των ευρωπαϊκών ορίων.

Όπως αναφέρει, περισσότερο από το μισό ποσό που καταβάλλει ο καταναλωτής στο πρατήριο για τα καύσιμα αντιστοιχεί σε φόρους, ενώ συγκρίνει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ στην Ελλάδα με τα ελάχιστα επίπεδα που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, ο Αντώνης Σαμαράς υποστηρίζει ότι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αμόλυβδη βενζίνη ανέρχεται στην Ελλάδα στα 70 λεπτά ανά λίτρο, έναντι 36 λεπτών που αναφέρει ως ευρωπαϊκό κατώτατο όριο. Παράλληλα, προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 24% στο 15%, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχες παρεμβάσεις μπορούν να εξεταστούν και για το ντίζελ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μειώσεις αυτές θα μπορούσαν να προχωρήσουν ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο.

Παράλληλα, ζητά παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν μπορεί να περιορίζεται σε προσωρινά μέτρα.

Πρόταση για μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση

Ο πρώην πρωθυπουργός προτείνει επίσης τη μείωση του ανώτατου συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 23%, καθώς και τη μετάταξη συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών από τον συντελεστή 24% στο 13%.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει την εστίαση, έναν κλάδο που, όπως επισημαίνει, περιλαμβάνει εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνδέεται άμεσα με το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Κατά τον Αντώνη Σαμαρά, οι μειώσεις των έμμεσων φόρων θα μπορούσαν να περιορίσουν το κόστος για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική δραστηριότητα.

«Τα έκανα σε πολύ χειρότερες συνθήκες»

Απαντώντας στις εκτιμήσεις ότι οι προτεινόμενες μειώσεις δεν είναι εφικτές, ο Αντώνης Σαμαράς επικαλείται την περίοδο κατά την οποία βρισκόταν στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι ανάλογες παρεμβάσεις μπορούν να εφαρμοστούν και σήμερα.

«Κάποιοι μας λένε ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Κι εγώ σας λέω ότι μπορούν να γίνουν! Τα έκανα όταν ήμασταν στην κυβέρνηση», αναφέρει.

Στη συνέχεια, συγκρίνει τις οικονομικές συνθήκες εκείνης της περιόδου με τις σημερινές, επισημαίνοντας ότι τότε η χώρα βρισκόταν σε καθεστώς Μνημονίων και αντιμετώπιζε δημοσιονομικά ελλείμματα, ενώ σήμερα καταγράφει υψηλά πλεονάσματα.

Όπως υποστηρίζει, παρά τις διαφωνίες της τότε τρόικας, οι μειώσεις φόρων που προωθήθηκαν δεν προκάλεσαν απώλειες στα δημόσια έσοδα, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αυξήθηκαν.

Ο πρώην πρωθυπουργός καταλήγει επιμένοντας ότι οι προτάσεις του μπορούν να εφαρμοστούν και σήμερα, τονίζοντας: «Τα έκανα σε πολύ χειρότερες συνθήκες. Και μπορούν να γίνουν ξανά».