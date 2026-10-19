Πρόστιμο 5.000 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει από την ΔΕΑΒ ο οπαδός του ΟΦΗ, ο οποίος γρονθοκόπησε αστυνομικό πριν το παιχνίδι της Κρητικής ομάδας με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Παράλληλα, η ομάδα του Ηρακλείου έχει ήδη τιμωρηθεί με πρόστιμο, ενώ έχει κάνει γνωστό εδώ και αρκετές ημέρες ότι τιμώρησε με τριετή αποκλεισμό από τα εντός έδρας παιχνίδια της τον συγκεκριμένο οπαδό.

Αναλυτικά η απόφαση:

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη της,

α) την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

γ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τις οποίες προκύπτει ότι, πριν την έναρξη του αγώνα ΑΕΚ ΠΑΕ – ΟΦΗ 1925 ΠΑΕ, στις 10/10/2026, στο γήπεδο ALLWYN ARENA της Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, για το πρωτάθλημα της Super league 1, περιόδου 2026/2027, ταυτοποιημένος φίλαθλος, της φιλοξενούμενης ομάδας, έπληξε με γροθιά στην κάτω γνάθο αστυνομικό όργανο, με πολιτική περιβολή, ενόσω εκτελούσε τα καθήκοντά του,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 52/2026 Απόφασή της, σε βάρος τούτου, διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».