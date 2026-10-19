Στον Παναθηναϊκό προσπαθούν να ξεπεράσουν το σοκ με τον τραυματισμό του Ουναΐ και να επικεντρωθούν στο δύσκολο ματς της Πέμπτης (22/10, 17:30) με την Καϊράτ στο Αλμάτι για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Ένα ματς που ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα έχει και άλλες απουσίες εκτός από τον Μαροκινό, καθώς εκτός αποστολής έμειναν ο Βίκτορ Κρίστιανσεν οποίος ταλαιπωρείται από μικροτραυματισμό, αλλά και ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς.

Η μαγνητική του Κροάτη ποδοσφαιριστή ήταν καθαρή, ωστόσο προτιμήθηκε να προφυλαχθεί ώστε να είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τον Βόλο.

Από εκεί και πέρα, την θέση του Ουναϊ στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού πήρε ο Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος θα αποτελέσει μία επιπλέον επιλογή για τον Τζέικομπ Νίστρουπ.

Η αποστολή των «πράσινων» θα αναχωρήσει αύριο Τρίτη 20 Οκτωβρίου για το Καζακστάν και σε αυτήν βρίσκονται 24 ποδοσφαιριστές.

Συγκεκριμένα, οι: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ και Νεμπής.