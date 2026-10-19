Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει αύριο την Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Μάρκο Νίκολιτς στην συνέντευξη Τύπου στάθηκε στο μέγεθος της πρόκλησης που έχει μπροστά της Ένωση.

Παράλληλα ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων», ενώ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο απουσίας του Έρλινγκ Χάαλαντ, ευχόμενος στον Νορβηγό επιθετικό καλή ανάρρωση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς:

Για την αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι και την προσέγγιση της ΑΕΚ: «Πρόκειται για ομάδες που βρίσκονται στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και πρέπει να είμαστε σε θέση να σταθούμε αντάξιοι αυτής της πρόκλησης και να παίξουμε με τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού.

Βεβαίως, θα λάβουμε κάποια πράγματα υπόψη μας, αλλά έχω πίστη στην ομάδα. Είδαμε στις δύο πρώτες αναμετρήσεις ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί. Τώρα, ωστόσο, το επίπεδο ανεβαίνει και πρέπει να ανεβούμε κι εμείς. Έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μου και θα είμαι χαρούμενος αν βγάλουμε στο γήπεδο τον χαρακτήρα της ΑΕΚ και την ενέργεια που χρειάζεται».

Για το αν πρόκειται για το πιο δύσκολο παιχνίδι της καριέρας του και πώς προετοιμάζει τους παίκτες του: «Είναι μια εκτός έδρας αναμέτρηση στο Champions League και αυτή η διοργάνωση προσελκύει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έχουμε προετοιμαστεί όπως προετοιμαζόμαστε για κάθε άλλο παιχνίδι, είτε πρόκειται για την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ είτε για εκείνη με τον Παναιτωλικό.

Δεν είναι δύσκολο να εμπνεύσω τους παίκτες μου. Αντιθέτως, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να τους δώσω κίνητρο για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό. Πιστεύω πως, αν καταφέρουμε να παρουσιάσουμε στον μέγιστο βαθμό τα στοιχεία μας και να βγάλουμε στο γήπεδο όσα μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα να φύγουμε με ένα θετικό αποτέλεσμα».

Για τα εξωαγωνιστικά ζητήματα της Σίτι: «Δεν είναι εύκολο να το αξιολογήσουμε, καθώς βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της σεζόν. Το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο και όσα συμβαίνουν έξω από τις γραμμές δεν επηρεάζουν αυτό που συμβαίνει μέσα σε αυτές».

Για το ενδεχόμενο απουσίας του Έρλινγκ Χάαλαντ: «Δεν θα είναι το ίδιο αν αγωνιστεί ο Χάαλαντ ή όχι. Ωστόσο, δεν αποτελεί μέρος της ποδοσφαιρικής μας κουλτούρας να θέλουμε να απουσιάζει ένας αντίπαλος λόγω τραυματισμού. Του εύχομαι καλή ανάρρωση».

Για το αν η ΑΕΚ θα κυνηγήσει τη νίκη και τι αποτέλεσμα περιμένει: «Πρέπει να προετοιμάζουμε κάθε αναμέτρηση με στόχο να την κερδίσουμε. Βεβαίως, παίζει ρόλο και το τι θα κάνει ο αντίπαλος, ο οποίος αυτή τη φορά διαθέτει πολύ μεγάλη ποιότητα. Πριν από κάθε παιχνίδι σκέφτομαι τη νίκη της ομάδας μου.

Ωστόσο, ακόμη κι αν δεν έρθει το αποτέλεσμα που θέλουμε, θα είμαι ευχαριστημένος εφόσον έχουμε πραγματοποιήσει μια καλή εμφάνιση. Θα δουλέψουμε για το αποτέλεσμα.

Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Αν δεν το πιστεύεις, γιατί να έρθεις εδώ να παίξεις;».