Μετά τις βίαιες ταραχές που ξέσπασαν αυτό το Σαββατοκύριακο σε γαλλικές πόλεις, η κεντρώα κυβέρνηση επέρριψε την ευθύνη στο κύριο κόμμα της αριστεράς, κατηγορώντας τους πολιτικούς του για υποκίνηση της βίας. Το κόμμα της αριστεράς, ωστόσο, κατηγόρησε την γαλλική κυβέρνηση, αποδίδοντάς της την οργή των πολιτών λόγω κακής διακυβέρνησης και σκληρής αστυνόμευσης. Από την πλευρά του, το κύριο ακροδεξιό κόμμα κατηγόρησε και τους δύο και μπήκε αμέσως σε προεκλογική τροχιά.

«Πληρώνουμε δεκαετίες χαλαρότητας απέναντι στο έγκλημα, αδύναμης εξουσίας, καθώς και τον ηθικό, ψυχολογικό και υλικό αφοπλισμό των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας», δήλωσε ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, έξω από αστυνομικό τμήμα στο Παρίσι.



Στη συνέχεια απευθύνθηκε στους πολίτες που σοκαρίστηκαν από τις καταστροφές, τονίζοντας ότι η αλλαγή θα έρθει μέσω των επερχόμενων εκλογών.

«Ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει τώρα», δήλωσε ο κ. Μπαρντελά. «Πρέπει να κάνουν τις σωστές πολιτικές επιλογές και σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε έτοιμοι να αποκαταστήσουμε την τάξη στη χώρα».

Ο Γάλλος ακροδεξιός Ζορντάν Μπαρντελά καταχειροκροτεί την ομιλία της Μαρίν Λεπέν

Η Κυριακή ήταν ημέρα σοκ και αλληλοκατηγοριών. Οι ειρηνικές διαμαρτυρίες για την παιδεία και το κόστος ζωής σκιάστηκαν από κουκουλοφόρους που επιτέθηκαν σε δημόσια κτίρια και καταστήματα.

Για τον Εθνικό Συναγερμό, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις έξι μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές, τα επεισόδια αποτελούν πολιτική ευκαιρία. «Η εικόνα της Γαλλίας που αναδύεται σήμερα παίζει απόλυτα στα χέρια τους», σχολίασε ο πολιτικός αναλυτής Μπρούνο Κωτρέ.

Η τακτική της Λεπέν και οι διεθνείς αντιδράσεις

Η Μαρίν Λεπέν προσπαθεί να αποτοξινώσει το κόμμα, αν και οι επικριτές επιμένουν για τις ρίζες του. Παράλληλα, η στρατηγική του κόμματος αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση στην Ευρώπη. Η Λεπέν επιτέθηκε στον Ζαν-Λυκ Μελανσόν, δηλώνοντας ότι οι κοινωνικές διεκδικήσεις «καπελώθηκαν από την άκρα αριστερά και τη ρητορική του Ζαν-Λυκ Μελανσόν» που «νομιμοποιεί τη βία».

Τα επεισόδια εκδηλώθηκαν σε μια ευάλωτη στιγμή, με τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα και διχασμένο Κοινοβούλιο. «Η ακροδεξιά είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει από αυτό», ανέφερε ο σκηνοθέτης Αλεξίς Βελέρ.



«Είμαστε μια πολύ κατακερματισμένη χώρα».

Ο καθηγητής Βενσάν Μαρτινί σημείωσε ότι η βία ενισχύει το αφήγημα του κόμματος για μια Γαλλία χωρισμένη στα δύο, ανάμεσα στα αστικά κέντρα και την «καλή Γαλλία» της περιφέρειας.

Η Γαλλίδα ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν εκφωνεί την ομιλία της

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, η Λεπέν τόνισε: «Καταδικάζω την καπηλεία αυτής της οργής από τραμπούκους που σπείρουν το χάος στις πόλεις της Γαλλίας».



Πρόσθεσε δε πως «σε έξι μήνες, ο γαλλικός λαός θα μπορέσει να επιλέξει έναν διαφορετικό δρόμο: Αυτόν της αποκατεστημένης αυθεντίας και ασφάλειας». Το κόμμα προτείνει ενίσχυση της αστυνομίας, αυστηρότερες ποινές και περικοπή επιδομάτων σε γονείς ανήλικων παραβατών.

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε: «Η Γαλλία καίγεται! Η μετανάστευση ανθρώπων από έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, ανθρώπων με μίσος στις καρδιές τους, διέλυσε αυτή τη κάποτε σπουδαία χώρα. Κλείστε τα σύνορά σας και πάρτε τον έλεγχο, πριν είναι πολύ αργά!».



Ο Τζέι Ντι Βανς πρόσθεσε: «Ελπίζω οι Αμερικανοί να προσέχουν. Αυτό είναι το μέλλον που επιδιώκουν οι Δημοκρατικοί για τη χώρα σας».

Κατά την επίσκεψή του στο αστυνομικό τμήμα, ο Μπαρντελά ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Πράσινο βουλευτή Πουριά Αμιρσαχί, ο οποίος δήλωσε: «Περνούν την ώρα τους τρίβοντας τα χέρια τους γι’ αυτή τη βία σαν να έφτασε η ώρα τους». Ο Αμιρσαχί κάλεσε σε ενότητα ενάντια στον διχασμό, όμως ο Μπαρντελά είχε ήδη αποχωρήσει, σύμφωνα με τους New York Times.