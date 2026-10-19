Κλειστή παραμένει η λεωφόρος Πάρνηθος, από τη συμβολή της με την οδό Νούση, μετά την εκτροπή λεωφορείου που μετέφερε προσωπικό του καζίνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται, όταν το λεωφορείο, ενώ κατέβαινε τη λεωφόρο Πάρνηθος, ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε δέντρα στη δεξιά πλευρά του δρόμου.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα από τον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν στη διακοπή της κυκλοφορίας. Στην περιοχή έσπευσε και το ΕΚΑΒ.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν καταγραφεί μόνο επιπόλαιοι τραυματισμοί.

Την ίδια ώρα, στο σημείο βρίσκεται ειδικό όχημα, το οποίο επιχειρεί να απεγκλωβίσει το λεωφορείο από τα δέντρα. Η λεωφόρος Πάρνηθος παραμένει κλειστή μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες απομάκρυνσης του οχήματος και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.