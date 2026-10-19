Μια καθηγήτρια και ένας μαθητής τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε ένας 13χρονος σε σχολείο της Μπιστρίτα, στη Ρουμανία. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αγόρι είχε δημοσιεύσει λίγο νωρίτερα αναρτήσεις στις οποίες παρουσίαζε την πρόθεσή του να επιτεθεί.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε περίπου στις 08:40 πως μαθητής της έβδομης τάξης επιτέθηκε με μαχαίρι σε εκπαιδευτικό και σε άλλον μαθητή του σχολείου.

Δικαστική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι ο 13χρονος θεωρείται ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά λόγω της ηλικίας του δεν θα δικαστεί.

In Romania, a schoolboy attacked a teacher and a student with a knife Briefly about why schools need metal detectors and airport entrance checks. Only strict measures can prevent a recurrence. https://t.co/ScZyv57heK — Neural Network Specialist (@neuralnetw0rks) October 19, 2026

Ερευνούν τις αναρτήσεις και τις συσκευές του

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το αγόρι είχε αναρτήσει στο TikTok μηνύματα που προέτρεπαν σε βίαιες πράξεις. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι εισαγγελείς θα πρέπει να εξετάσουν τον υπολογιστή και το κινητό του πριν καταλήξουν σε συμπεράσματα.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, σε μία από τις φωτογραφίες εμφανίζεται αγόρι να κρατά μαχαίρι και να φορά κράνος με κάμερα, ενώ φωτογραφίζεται στον καθρέφτη τουαλέτας. Άλλη ανάρτηση φέρεται να περιείχε μήνυμα ότι προετοιμαζόταν επί μήνες για την επίθεση.

Το TikTok δεν είχε σχολιάσει άμεσα την υπόθεση.

🇷🇴 In Romania, a 13-year-old seventh-grade student armed with a knife attacked a 28-year-old mathematics teacher and a 12-year-old classmate. Both victims were hospitalized in stable, conscious condition. The attack was at Ștefan cel Mare Middle School No. 6 in Bistrița. The school guard and a sports teacher restrained the boy until police arrived. He is in custody. Authorities noted preliminary signs of radicalization and hate-driven motives. Watch the video of the attack on Telegram channel: https://t.co/UYxdCMIxlr — Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2026

Ανησυχία για τη διαδικτυακή εξύμνηση της βίας

Η επίθεση προστίθεται σε περιστατικά βίας σε ευρωπαϊκά σχολεία φέτος, μεταξύ άλλων στην Πολωνία, στη Γαλλία και στη Σουηδία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι Αρχές έχουν στρέψει την προσοχή τους στον ρόλο των κοινωνικών δικτύων και σε διαδικτυακές κοινότητες που εξυμνούν τους φόνους.

Το περιεχόμενο των αναρτήσεων που αποδίδονται στον 13χρονο παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνο που είχε δημοσιεύσει ο δράστης επίθεσης σε σχολείο της ανατολικής Πολωνίας αυτόν τον μήνα, χωρίς να προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες σύνδεση μεταξύ των δύο υποθέσεων.