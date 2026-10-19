Τουλάχιστον 80 άνθρωποι σκοτώθηκαν από επίθεση με drone στο Σουδάν, με τα περισσότερα θύματα να είναι άμαχοι που περίμεναν σε σταθμό λεωφορείων για να επιστρέψουν στα σπίτια τους, σύμφωνα με ιατρική πηγή και αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το πολύνεκρο πλήγμα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής κοντά στην πόλη Αλ Ντιμπάμπ και συγκαταλέγεται στις φονικότερες επιθέσεις από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στη χώρα, τον Απρίλιο του 2023.

«Συνολικά, 80 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο πλήγμα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο Αλ Ντιμπάμπ», δήλωσε στο AFP ιατρική πηγή, η οποία ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία της για λόγους ασφαλείας.

Δύο επιθέσεις με διαφορά δέκα λεπτών – «Βοήθησα να θάψουν 50 ανθρώπους, ανάμεσά τους τον αδελφό μου»

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα Άχμεντ Αμπακάρ Ουάντι, το drone έπληξε σημείο όπου συγκεντρώνονταν πολίτες μετά το κλείσιμο της αγοράς, προκειμένου να μεταφερθούν με φορτηγά στα χωριά τους.

Όπως περιέγραψε, η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, με χρονική διαφορά περίπου δέκα λεπτών.

Ο ίδιος ανέφερε ότι σκοτώθηκαν «50 άνθρωποι, τους οποίους βοήθησα να θάψουν, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος μου ο αδελφός».