«Οι νέοι θα αντιδράσουν κάποια στιγμή, δεν θα μείνουν απαθείς», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία και απαντώντας στις επικρίσεις κυβερνητικών στελεχών. Με φόντο την περιοδεία του στη Θεσσαλία, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τις ανισότητες και τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς και στην κριτική που ασκήθηκε σε στέλεχος της νεολαίας του κόμματός του για την τοποθέτηση ότι οι αντιδράσεις θα φτάσουν και στην Ελλάδα.

«Οι νέοι θα αντιδράσουν κάποια στιγμή, δεν θα μείνουν απαθείς», είπε, προσθέτοντας ότι από τη στάση των κυβερνητικών στελεχών εκτιμά πως «βρίσκονται σε πανικό».

«Όταν σπέρνεις ανέμους, θερίζεις θύελλες»

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι οι κοινωνικές αντιδράσεις στην Ευρώπη δεν θα πρέπει να προκαλούν έκπληξη.

«Καλό είναι να μην πέφτουμε από τα σύννεφα, καλό είναι να μην αιφνιδιαζόμαστε, όταν βλέπουμε ότι κάποια στιγμή η κοινωνία αντιδρά», ανέφερε, περιγράφοντας την Ευρώπη ως έναν «υπνοβάτη» που κατευθύνεται προς τον γκρεμό.

Επέκρινε επίσης την ευρωπαϊκή στάση απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν αναληφθεί ουσιαστικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του και ότι η έμφαση δίνεται στην πολεμική βιομηχανία και στη στρατιωτική ενίσχυση του Κιέβου.

Για τον Εμανουέλ Μακρόν, εκτίμησε ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες της πολιτικής του στο εσωτερικό της Γαλλίας.

«Όταν σπέρνεις ανέμους, θερίζεις θύελλες», δήλωσε, συνδέοντας την κριτική του και με την ελληνική κυβέρνηση: «Η πολιτική Μητσοτάκη είναι μια αντιγραφή της πολιτικής Μακρόν».

Ακρίβεια και φορολόγηση του πλούτου

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η ακρίβεια στη Γαλλία είναι «τρεις φορές χαμηλότερης έντασης» σε σύγκριση με την Ελλάδα.

Επανέφερε την πρότασή του για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, λέγοντας ότι το πλουσιότερο 1% πρέπει να συνεισφέρει περισσότερο, ώστε να ενισχυθούν οι νέοι, τα σχολεία και τα νοσοκομεία.

Παράλληλα, κατηγόρησε τους επικριτές του ότι παρουσίασαν την πρόταση ως απειλή για τις θυρίδες και τα κοσμήματα των πολιτών.

Αναφερόμενος σε παλαιότερες αναρτήσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη φορολογία στα καύσιμα, όταν ο ίδιος ήταν πρωθυπουργός, τον κάλεσε να απαντήσει με την ίδια λογική για τις σημερινές τιμές της βενζίνης.

«Πληγώσαμε τη μεσαία τάξη», παραδέχθηκε για τη διακυβέρνησή του

Υπερασπιζόμενος την περίοδο 2015–2019, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι παρέλαβε τη χώρα χρεοκοπημένη και με άδεια ταμεία και ότι πέτυχε την έξοδο από τα μνημόνια και τη ρύθμιση του χρέους.

Αναγνώρισε, ωστόσο, την επιβάρυνση της μεσαίας τάξης.

«Εμείς, είπαν πολλοί, πληγώσαμε τη μεσαία τάξη. Και είναι αλήθεια ότι πληγώσαμε τη μεσαία τάξη. Αλλά τα λεφτά που πήραμε τα βάλαμε στα δημόσια ταμεία», ανέφερε.

Στη συνέχεια διατύπωσε βαριές κατηγορίες κατά της σημερινής κυβέρνησης για μίζες, απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς, ενώ αναφέρθηκε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταγγέλλοντας διοχέτευση ευρωπαϊκού χρήματος σε κομματικά στελέχη και μέλη.

Χαρακτήρισε τη δική του κυβέρνηση «την πιο έντιμη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά» και τη σημερινή «την πιο διεφθαρμένη και την πιο άδικη κυβέρνηση που έχει γνωρίσει ο τόπος».

Η προϋπόθεση για τη 13η σύνταξη

Για τη στήριξη των συνταξιούχων, ο Αλέξης Τσίπρας συνέδεσε την επαναφορά της 13ης σύνταξης με τα έσοδα που προσδοκά από τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και την προτεινόμενη «πατριωτική εισφορά».

Αναφερόμενος στην παροχή που είχε θεσπίσει επί πρωθυπουργίας του, διευκρίνισε ότι αφορούσε μέρος της 13ης σύνταξης και όχι το σύνολό της.

«Εγώ έδωσα 1 δισ., έδωσα μέρος της 13ης σύνταξης», είπε, εκτιμώντας ότι το σημερινό κόστος για την πλήρη αποκατάστασή της φτάνει τα 2,5 δισ. ευρώ.

«Δεν θα με ακούσετε να σας πω “λεφτά υπάρχουν”», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγγελίες πρέπει να βασίζονται στις πραγματικές δυνατότητες του προϋπολογισμού.

«Εάν εφαρμόσουμε το σχέδιό μας για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, την πατριωτική εισφορά και διασφαλίσουμε επιπλέον δύο δισεκατομμύρια, ναι, θα είμαστε εμείς αυτοί που θα φέρουμε και τη 13η σύνταξη», δήλωσε.