Εξαιρετικά αυστηρές θα είναι οι ποινές σε βάρος της Μάντσεστερ Σίτι, με αφαίρεση βαθμών και υψηλό χρηματικό πρόστιμο, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail».

Η υπόθεση αφορά 114 παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, οι οποίες αποδίδονται στον σύλλογο για την περίοδο 2009-2018.

Μάλιστα σύμφωνα με το Αγγλικό δημοσίευμα, η αφαίρεση βαθμών που εξετάζεται θα μπορούσε να είναι τόσο μεγάλη, ώστε να οδηγήσει τη ομάδα εκτός της Premier League.

Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο επιβολής επιπλέον βαθμολογικών κυρώσεων μετά τον υποβιβασμό της στην Championship.

Μια τέτοια εξέλιξη θα δυσκόλευε σημαντικά την άμεση επιστροφή της στην Premier League, αν και η εφαρμογή της συγκεκριμένης ποινής θα απαιτούσε τη συνεργασία της English Football League (EFL).

Τέλος, όπως αναφέρει το Αγγλικό μέσο, η Premier League επιδιώκει να γνωστοποιηθούν οι κυρώσεις πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της έφεσης, με την απόφαση να αναμένεται στα τέλη Ιανουαρίου.