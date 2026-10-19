Οι πρεσβείες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση, εν αναμονή περαιτέρω κλιμάκωσης και συγκρούσεων. Παράλληλα, προειδοποιούν για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριων χώρων και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Οι πρεσβείες στις χώρες του Κόλπου αναφέρουν οτι: «Οι Αμερικανοί που βρίσκονται τώρα στη Μέση Ανατολή καλούνται να είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση δεδομένου του περίπλοκου περιβάλλοντος ασφαλείας»

Φόβοι για επέκταση των συγκρούσεων και επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους

Οι αμερικανικές διπλωματικές αρχές εκφράζουν έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο οι συγκρούσεις να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής, θέτοντας σε κίνδυνο αμερικανικά συμφέροντα. Επισημαίνουν ότι «το Ιράν και οι σύμμαχοί του θα μπορούσαν να βάλουν στόχο» αμερικανικά συμφέροντα.

Η νέα προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς, μετά τα ιρανικά αντίποινα της άνοιξης εναντίον χωρών του Κόλπου, η κατάσταση ασφαλείας έχει επιδεινωθεί περαιτέρω τις τελευταίες εβδομάδες.

Καθοριστικό ρόλο στη νέα κλιμάκωση διαδραματίζει η επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ των Χούθι της Υεμένης και της κυβέρνησης της χώρας, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.

Οι φιλοϊρανοί μαχητές πραγματοποιούν καθημερινά επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, με βασικούς στόχους τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τα αεροδρόμια του βασιλείου.