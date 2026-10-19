Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δεν θέλουν να χαρακτηρίζονται «working members of the royal family», δηλαδή μέλη της βασιλικής οικογένειας που εκτελούν επίσημα καθήκοντα για το Στέμμα. Άνθρωπος από το περιβάλλον τους υποστηρίζει ότι θεωρούν τον όρο «τεμπέλικο» και παραπλανητικό, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την επίσημη επιβεβαίωση του βασιλιά Καρόλου ότι παραμένουν ιδιώτες και όχι εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή δεν αμφισβητεί απλώς έναν δημοσιογραφικό χαρακτηρισμό. Αγγίζει τον τρόπο με τον οποίο ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ θέλουν να περιγράφεται η θέση τους μετά την αποχώρησή τους από τα επίσημα βασιλικά καθήκοντα το 2020.

Σύμφωνα με φίλο του ζευγαριού που μίλησε στους Sunday Times, τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό:

«Τον μισεί εκείνος, τον μισεί κι εκείνη. Δεν “εργάζονται” για τον θεσμό, αλλά είναι μέλη της βασιλικής οικογένειας και εργάζονται. Οι ημέρες τους είναι οργανωμένες γύρω από την οικογενειακή τους ζωή και τη δουλειά τους. Εκείνη διαχειρίζεται μια επιχείρηση επτά ημέρες την εβδομάδα», ανέφερε η πηγή.

Το ίδιο πρόσωπο υποστήριξε ότι ο χαρακτηρισμός «πρώην royals» είναι επίσης παραπλανητικός. Όπως εξήγησε, οι δραστηριότητες του ζευγαριού, όπως η πρόσφατη επίσκεψή τους στο Νότιγχαμ, δεν πραγματοποιούνται για λογαριασμό του θεσμού ή του Στέμματος. Ο Χάρι, όμως, παραμένει γιος του βασιλιά και, κατά την ίδια άποψη, μέλος της βασιλικής οικογένειας.

«Είναι παραπλανητικό να τους αποκαλούν “πρώην royals”. Αυτό επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τους αντιλαμβάνονται και τον τρόπο με τον οποίο μιλούν γι’ αυτούς», είπε η πηγή.

Η απάντηση του Καρόλου έχει ήδη δοθεί

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά την επιστολή που εκδόθηκε με εντολή του Καρόλου και ξεκαθάρισε τη σημερινή θέση του ζευγαριού.

Στις 7 Σεπτεμβρίου, ο βασιλιάς έδωσε εντολή να σταλεί ενημέρωση σε ανώτερους κυβερνητικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους, καθώς υπήρχαν ερωτήματα για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ο Harry και η Meghan μετά την επιστροφή τους στη Βρετανία.

Η επιστολή ξεκαθάριζε ότι δεν υπάρχει αλλαγή στο καθεστώς τους. Οι δυο τους έχουν αποχωρήσει από τα επίσημα καθήκοντα που εκτελούνταν για λογαριασμό του μονάρχη και δεν είναι πλέον εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Η φιλανθρωπική τους δραστηριότητα χαρακτηρίζεται προσωπική υπόθεση και πραγματοποιείται με ιδιωτική ιδιότητα.

Το ίδιο έγγραφο διευκρίνιζε ότι η θέση τους είναι αντίστοιχη με εκείνη ιδιωτών με εμπορικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Παράλληλα, τα προσφωνητικά HRH παραμένουν σε αναστολή και δεν χρησιμοποιούνται. Οι τίτλοι του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ, ωστόσο, παραμένουν.

Επομένως, η διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι περισσότερο συγκεκριμένη απ’ όσο μπορεί να φαίνεται αρχικά. Το Παλάτι μιλά για το αν ο Harry και η Meghan εκτελούν επίσημα καθήκοντα για τον μονάρχη. Το περιβάλλον τους επιμένει ότι αυτό δεν σημαίνει πως έχουν πάψει να είναι μέλη της οικογένειας ή ότι δεν εργάζονται στις δικές τους δραστηριότητες.

Η επιστροφή στο Νότιγχαμ και η δύσκολη σχέση με τον Ουίλιαμ

Η νέα συζήτηση ξεκίνησε την ώρα που το ζευγάρι έκανε την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή του στη Βρετανία μετά την επιστροφή του στη χώρα.

Στις 15 Οκτωβρίου, ο Harry και η Meghan βρέθηκαν στο Νότιγχαμ, όπου επισκέφθηκαν οργανώσεις και πρωτοβουλίες που ασχολούνται με νέους, κοινωνική ένταξη και την υποστήριξη της τοπικής κοινότητας. Η επίσκεψη δεν ήταν επίσημη βασιλική υποχρέωση, καθώς το ζευγάρι δεν εκπροσωπεί τον βασιλιά.

Παρόλα αυτά, οι άνθρωποι του περιβάλλοντός τους φαίνεται να θεωρούν ότι τέτοιες εμφανίσεις μπορούν να διαμορφώσουν διαφορετικά την εικόνα τους στη Βρετανία. Οι σχετικές ενημερώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες ημέρες έχουν κινηθεί γύρω από την ίδια ιδέα: ότι ο Harry και η Meghan μπορούν να έχουν δημόσια παρουσία και να πραγματοποιούν φιλανθρωπικές δράσεις χωρίς να εκπροσωπούν επίσημα το Στέμμα.

Η σχέση του Harry με τον Ουίλιαμ παραμένει, ωστόσο, εξαιρετικά δύσκολη. Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιεύματα, οι δύο αδελφοί εξακολουθούν να μην έχουν ουσιαστική επικοινωνία, ενώ η σχέση του Harry με τον πατέρα του έχει παρουσιάσει περιορισμένα σημάδια βελτίωσης.

Για τα Χριστούγεννα, όλα δείχνουν ότι δεν θα υπάρξει κοινή γιορτή στο Σάντρινγχαμ. Δημοσίευμα των Sunday Times ανέφερε ότι το ζευγάρι δεν περιμένει πρόσκληση και ότι μια κοινή παρουσία θα ήταν «πολύ δύσκολη και άβολη». Οι πληροφορίες θέλουν τον Harry και τη Meghan να σχεδιάζουν να περάσουν τις γιορτές με τη μητέρα της Meghan, Ντόρια Ράγκλαντ, είτε στη Βρετανία είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η τελευταία φορά που ο Harry και η Meghan πέρασαν τα Χριστούγεννα με τη βασιλική οικογένεια ήταν το 2018, όταν η Meghan ήταν έγκυος στον γιο τους, Archie.

Οι Βρετανοί δεν φαίνεται να θέλουν την επιστροφή τους ως working royals

Υπάρχει, μάλιστα, ένα ακόμη στοιχείο που κάνει τη συζήτηση για τον χαρακτηρισμό τους πιο ενδιαφέρουσα.

Δημοσκόπηση της YouGov, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου σε 4.506 ενήλικες στη Μεγάλη Βρετανία, έδειξε ότι το 51% δεν θα ήθελε ο Χάρι και η Μέγκαν να επιστρέψουν κάποια στιγμή ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Μόλις 16% τάχθηκε υπέρ μιας τέτοιας επιστροφής, ενώ 33% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ή δεν έχει άποψη.

Το αποτέλεσμα έχει σημασία επειδή καταγράφει την κοινή γνώμη ακριβώς την περίοδο που ο Κάρολος επιβεβαίωσε θεσμικά ότι το καθεστώς τους δεν αλλάζει.

Τι συμβαίνει με τη Meghan και το Netflix

Την ίδια στιγμή, μια δεύτερη ιστορία που αφορά τη Μέγκαν Μαρκλ έδωσε νέο υλικό για τα βρετανικά δημοσιεύματα γύρω από το ζευγάρι.

Οι συζητήσεις για πιθανή συμμετοχή της στην τρίτη σεζόν της σειράς The Gentlemen του Γκάι Ρίτσι φαίνεται ότι έχουν πλέον σταματήσει. Το People ανέφερε ότι η Meghan δεν βρίσκεται πλέον σε συζητήσεις για τον ρόλο, ενώ άνθρωποι του περιβάλλοντός της υποστήριξαν ότι το όνομά της χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθεί δημοσιότητα γύρω από τη δεύτερη σεζόν.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλέστηκε το People, στο περιβάλλον της Meghan θεωρούν ότι η ίδια «χρησιμοποιήθηκε» για την προώθηση της δεύτερης σεζόν. Η συγκεκριμένη εκδοχή, ωστόσο, δεν αποτελεί επιβεβαιωμένο γεγονός, αλλά ισχυρισμό ανθρώπων που βρίσκονται κοντά στη Δούκισσα του Σάσεξ.

Μάλιστα, η πλευρά της παραγωγής έδωσε διαφορετική εικόνα. Πηγή που μίλησε στους Times απέρριψε την ιδέα ότι η σειρά χρειαζόταν μια τέτοια κίνηση για να προσελκύσει κοινό, υποστηρίζοντας ότι «δεν χρειαζόμαστε επιλογή ηθοποιού μόνο για εντυπωσιασμό». Η δεύτερη σεζόν, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, είχε ήδη πολύ υψηλή τηλεθέαση και η σειρά έχει ανανεωθεί για τρίτη σεζόν.

Οι πληροφορίες για τη Μέγκαν Μαρκλ είχαν κυκλοφορήσει ενώ η τρίτη σεζόν βρισκόταν ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Δεν υπήρχε, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δημοσιεύματα, οριστική συμφωνία για τη συμμετοχή της.

Έτσι, οι δύο ιστορίες που αφορούν τον Harry και τη Meghan συγκλίνουν σε ένα κοινό σημείο: το ζευγάρι προσπαθεί να καθορίσει τη δική του δημόσια εικόνα, ενώ το Παλάτι εξακολουθεί να διαχωρίζει ξεκάθαρα την προσωπική και επαγγελματική τους δραστηριότητα από τα επίσημα καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας.