Σε μια αυστηρή δικαστική παρέμβαση προχώρησαν οι αρχές της Βραζιλίας, δίνοντας τελεσίγραφο 24 ωρών στην τεχνολογική εταιρεία Meta. Ο αμερικανικός κολοσσός καλείται να αποδείξει άμεσα ότι αντιμετωπίζει επί ίσοις όροις στις πλατφόρμες του τις προεκλογικές εκστρατείες του προέδρου Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και του συντηρητικού γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η μητρική εταιρεία των Facebook, Instagram και WhatsApp απειλείται με βαρύτατο πρόστιμο ύψους 1 εκατομμυρίου ρεάλ (περίπου 200.000 δολάρια) για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Το δικαστικό έγγραφο υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των αρχών να αποτρέψουν αθέμιτες παρεμβάσεις και αλγοριθμικές μεροληψίες στην τελική ευθεία της πολιτικής αναμέτρησης.

Ο 81χρονος αριστερός πρόεδρος, που διεκδικεί μια τέταρτη θητεία στην προεδρία, και ο 45χρονος Μπολσονάρου δίνουν μάχη στήθος με στήθος, λίγες μόλις ημέρες πριν από τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.



Ο Λούλα κατήγγειλε τις «παρεμβάσεις» της Meta στις εκλογές, αφού ηττήθηκε στον πρώτο γύρο από τον γιο του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου. Υποστηρίζει ότι η αμερικανική εταιρεία περιορίζει την κυκλοφορία του περιεχομένου της εκστρατείας του στο Instagram και το WhatsApp.

🗳️ #EleccionesBrasil | Trabajadores de Meta admiten, en mensajes internos, que en los últimos días las restricciones han perjudicado las cuentas del actual presidente Lula da Silva, mientras el algoritmo recomendaba el perfil de Flávio Bolsonaro https://t.co/ns7IOfIGHl https://t.co/oZ56WCFcqS — EL PAÍS América (@elpais_america) October 17, 2026

Προειδοποίησε επίσης ότι οι αλγόριθμοι του μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης του WhatsApp είναι «επιλεκτικοί» και αρνούνται να παρουσιάσουν εκλογικό περιεχόμενο που θεωρείται ευνοϊκό για τον ίδιο, κάτι που δεν συμβαίνει με τον Μπολσονάρου.



Το κόμμα του Λούλα προσέφυγε στη δικαιοσύνη και στον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών.



Η Meta αρνείται ότι τάσσεται με τη μία ή την άλλη πλευρά, όμως παραδέχτηκε ότι κατά λάθος απενεργοποιήθηκαν οι αναγγελίες για την εκστρατεία του Λούλα, αποδίδοντας το γεγονός σε «τεχνικά προβλήματα» που δεν επηρέασαν μόνο τη Βραζιλία.



Την Πέμπτη, ένας δικαστής του Ανωτάτου Εκλογικού Δικαστηρίου διέταξε την αμερικανική πλατφόρμα να εφαρμόσει τους ίδιους κανόνες και για τους δύο υποψηφίους, να μην περιορίζει τις προτάσεις και τα αποτελέσματα της «αναζήτησης» και να μην ευνοεί κανέναν υποψήφιο μέσω του μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης που διαθέτει. Το δικαστήριο είχε ήδη απειλήσει ότι θα της επέβαλε πρόστιμο 500.000 ρεάλ την ημέρα αν δεν τηρούσε την απόφαση.



Με τη νέα εντολή του, το εκλογικό δικαστήριο συμπεραίνει ότι η Meta δεν απέδειξε ότι εφάρμοσε τις περισσότερες από τις οδηγίες που της δόθηκαν, κάτι που δείχνει ότι «το πρόστιμο είναι ανεπαρκές» για να συμμορφωθεί η εταιρεία.



Κατά την προεκλογική εκστρατεία ο Λούλα υποστήριζε ότι η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρούσε να αναμιχθεί στις εκλογές, στηρίζοντας τον Φλάβιο Μπολσονάρου, ο πατέρας του οποίου, ο πρώην πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου (2019-22) είναι στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.