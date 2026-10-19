Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε την επίθεση με ρωσικό drone που δέχθηκε χωριό της περιφέρειας του Χάρκιβ που είχε ως αποτέλεσμα τον θανατό δύο γυναικών και ενός βρέφους.

Όπως ανέφερε ο Ουκρανός αξιωματούχος σε ανάρτησή του στο Telegram, το ρωσικό drone έπληξε πάρκο όπου οικογένειες συνήθιζαν να περνούν χρόνο με τα παιδιά τους.

Ο ουκρανός αξιωματούχος, Βιχίβσκι δημοσίευσε επίσης μια θολωμένη φωτογραφία, στην οποία διακρίνεται η σορός ενός παιδιού μέσα σε καροτσάκι, αποτυπώνοντας τις τραγικές συνέπειες της επίθεσης.