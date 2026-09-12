Στο στούντιο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο βουλευτής Επικρατείας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος μίλησε στον δημοσιογράφο Γιώργο Σαρρή λίγες ώρες πριν από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο Δημήτρης Μάντζος προανήγγειλε την παρουσίαση ενός επικαιροποιημένου κυβερνητικού προγράμματος με συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις, έθεσε ως στόχο τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές και απέκλεισε το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη χρονιά στη Θεσσαλονίκη έχει πλέον εμπλουτιστεί και κωδικοποιηθεί σε συγκεκριμένους άξονες, δράσεις και νομοσχέδια.

«Η προστιθέμενη αξία της σημερινής παρουσίας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι η δέσμευσή του για μια κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ, η οποία από τις πρώτες εβδομάδες και τους πρώτους μήνες θα φέρει στη Βουλή συγκεκριμένα νομοσχέδια», σημείωσε. Μεταξύ αυτών, συμπεριέλαβε παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος και την προστασία της κύριας κατοικίας, τον 13ο μισθό στο Δημόσιο, τη 13η σύνταξη και την επαναφορά του ΕΚΑΣ, καθώς και την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία.

Παράλληλα, έκανε λόγο για μέτρα που θα ενισχύσουν την αγοραστική δύναμη των πολιτών, θα περιορίσουν το κόστος ζωής και θα αντιμετωπίσουν τα καρτέλ και τις αντικαταναλωτικές πρακτικές στην αγορά. «Δεν πρόκειται για έναν διαφορετικό τρόπο διαχείρισης όσων αφήνει πίσω ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι ένας άλλος δρόμος διακυβέρνησης του τόπου. Αυτή είναι η βασική διαφορά που θέλουμε να αναδείξουμε», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι τον πρώτο λόγο θα έχουν οι πολίτες, οι οποίοι με την ψήφο τους θα καθορίσουν τους συσχετισμούς και θα υποχρεώσουν στη συνέχεια τα κόμματα να τοποθετηθούν. «Ο δικός μας στόχος είναι η νίκη στις εκλογές. Όσο δύσκολο και αν ακούγεται και όσο δυσοίωνες κι αν είναι οι δημοσκοπικές προβλέψεις, εάν συμμετάσχουν περισσότεροι πολίτες στις κάλπες, μπορούμε να πετύχουμε τη μεγάλη ανατροπή. Είναι ζήτημα συμμετοχής», ανέφερε. «Εάν το κόμμα μας νικήσει έστω και με μία ψήφο διαφορά τη Νέα Δημοκρατία, τότε οι άλλες πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να τοποθετηθούν και να πουν ποιες συμφωνούν με το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά του», πρόσθεσε.

Ο Δημήτρης Μάντζος απέκλεισε κατηγορηματικά μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή εάν το σημερινό κυβερνών κόμμα παραμείνει στην εξουσία. «Η κυβέρνηση είχε επτά χρόνια στη διάθεσή της για να κάνει όσα δεν μπόρεσε, δεν πρόλαβε ή δεν θέλησε να κάνει. Το να πει σήμερα ότι συμφωνεί με το ΠΑΣΟΚ θα ήταν μια υποκριτική επιλογή. Κανείς δεν μπορεί να κρατήσει το ίδιο κόμμα στην εξουσία και να ισχυρίζεται ότι έφερε την πολιτική αλλαγή», τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα και τις υπόλοιπες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ διατηρεί σαφείς πολιτικές, προγραμματικές και αξιακές διαφορές μαζί τους, ξεκαθάρισε όμως ότι ο βασικός πολιτικός αντίπαλος είναι η κυβέρνηση. «Εμείς έχουμε ένα μέτωπο και έναν αντίπαλο: τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της. Είμαστε οριοθετημένοι από τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα του, όπως και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Απευθυνόμαστε, όμως, ευρύτερα σε δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες που στο παρελθόν ψήφισαν άλλα κόμματα, ακόμη και τη Νέα Δημοκρατία, επειδή πίστεψαν στο δήθεν κεντρώο μεταρρυθμιστικό προφίλ του κυρίου Μητσοτάκη», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Μάντζο, οι πολίτες αξιολογούν ασφαλώς την οικονομία και την προσωπική τους κατάσταση, αλλά αποδίδουν ολοένα μεγαλύτερη σημασία στη λειτουργία των θεσμών και της Δικαιοσύνης.

«Οι πολίτες θέλουν κανόνες που θα εφαρμόζονται το ίδιο για όλους. Κανόνες στην αγορά, ώστε να αντιμετωπιστούν τα καρτέλ, οι αντικαταναλωτικές πρακτικές και η αισχροκέρδεια. Κανόνες στη Δικαιοσύνη, ώστε να μην υπάρχουν υπουργοί και ισχυροί που διαφεύγουν του ελέγχου, ενώ ο πέλεκυς της πέφτει βαρύς στους αδύναμους. Κανόνες, επίσης, στη λειτουργία του κράτους, στην κοινωνική προστασία και στη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, επιβεβαίωσε ότι θα βρίσκεται στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές, χωρίς να αποκαλύψει σε ποια εκλογική περιφέρεια θα πολιτευθεί. «Περιμένω από το κόμμα και την Επιτροπή Ψηφοδελτίων τις ανακοινώσεις. Οι προθέσεις είναι προθέσεις και οι ανακοινώσεις είναι ανακοινώσεις. Θα είμαστε όλες και όλοι στην πρώτη γραμμή», κατέληξε.