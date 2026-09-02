Στο πολιτικό μήνυμα που θα εκπέμψει η κυβέρνηση από τη ΔΕΘ, αλλά και στις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για την ενίσχυση του εισοδήματος, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Όπως τόνισε, η βασική επιδίωξη παραμένει η οικονομική στήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών, με τις φετινές εξαγγελίες να αναμένεται να καλύψουν ευρύτερες κοινωνικές ομάδες σε σχέση με πέρυσι.

Η ίδια υπενθύμισε ότι στην προηγούμενη ΔΕΘ η κυβέρνηση είχε επικεντρωθεί κυρίως στις οικογένειες, τους νέους και τη μεσαία τάξη, σημειώνοντας ότι φέτος στόχος είναι να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη διεύρυνση των μέτρων.

«Ο ελεύθερος επαγγελματίας, οι άνθρωποι της μεσαίας τάξης, όσοι καθημερινά ανοίγουν το μαγαζί τους, πληρώνουν μισθούς, εισφορές και φόρους και προσπαθούν να τους μείνει κάτι στην άκρη, δικαιούνται και περιμένουν κάτι. Σε αυτούς θα μιλήσουμε από τη ΔΕΘ», ανέφερε.

Η ακρίβεια και τα δημοσιονομικά όρια

Αναφερόμενη στην ακρίβεια, η Αλεξάνδρα Σδούκου παραδέχθηκε ότι το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών εξακολουθεί να πιέζεται από τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις που συνδέονται με τη διεθνή ενεργειακή κρίση.

Όπως εξήγησε, η κυβερνητική πολιτική κινείται σε δύο κατευθύνσεις: από τη μία στην ενίσχυση του εισοδήματος και από την άλλη στην προσπάθεια συγκράτησης ή μείωσης των τιμών.

Παράλληλα, επέμεινε ότι οι δυνατότητες για επιπλέον παροχές δεν είναι απεριόριστες, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένοι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες και ανώτατα όρια στις δαπάνες.

«Αν η αντιπολίτευση βγει και πει ότι θα δώσει περισσότερα, απλώς θα λέει ψέματα στον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι κάθε κυβέρνηση έχει συγκεκριμένα δημοσιονομικά περιθώρια μέσα στα οποία μπορεί να κινηθεί.

Γιατί η ΝΔ δεν στηρίζει την Έλενα Ακρίτα

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ αναφέρθηκε και στην υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής, ξεκαθαρίζοντας ότι το κυβερνών κόμμα δεν πρόκειται να τη στηρίξει.

Όπως υποστήριξε, η συγκεκριμένη θέση απαιτεί θεσμική συμπεριφορά και υπερβαίνει την κομματική ταυτότητα.

«Ο αντιπρόεδρος της Βουλής πρέπει να λειτουργεί θεσμικά και να κοιτάζει προς όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου», σημείωσε, προσθέτοντας ότι όποιος αναλαμβάνει να προεδρεύει των συνεδριάσεων οφείλει να έχει δείξει ενωτικό και όχι διχαστικό προφίλ.

Κατά την ίδια, η πολιτική διαδρομή της κ. Ακρίτα δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις.

Αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Η Αλεξάνδρα Σδούκου άσκησε κριτική και στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό προσκήνιο προκειμένου να περιορίσει τη δημοσκοπική απόσταση από τον Αλέξη Τσίπρα.

Παράλληλα, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για αντιφάσεις ως προς τη στάση του στις υποψηφιότητες για τις θέσεις των αντιπροέδρων της Βουλής.

Υπενθύμισε, συγκεκριμένα, ότι όταν η Πλεύση Ελευθερίας είχε προτείνει τον Μιχάλη Χουρδάκη για αντίστοιχη θέση, η πλειονότητα των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ δεν είχε στηρίξει την υποψηφιότητά του.

«Θα διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία»

Κλείνοντας, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ αναφέρθηκε στον εκλογικό στόχο του κυβερνώντος κόμματος, ξεκαθαρίζοντας ότι η αυτοδυναμία παραμένει βασική επιδίωξη.

Όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση εξασφαλίζει μεγαλύτερη πολιτική σταθερότητα και καλύτερες προϋποθέσεις για την πορεία της χώρας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι και οι αποφάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης περιορίζουν τα περιθώρια για μελλοντικές συνεργασίες, υπενθυμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη απορρίψει το ενδεχόμενο σύμπραξης με τη Νέα Δημοκρατία.