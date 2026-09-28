Η μία μετά την άλλη διαδέχονται οι καταγγελίες για τους δύο γιατρούς της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, που έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Μάνος, κομμωτής στο επάγγελμα, ανέφερε στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤNews, ότι επισκέφθηκε το 2022 το συγκεκριμένο ιατρείο, ύστερα από σύσταση πελάτισσάς του, καθώς ήθελε να χάσει βάρος.

Όπως υποστήριξε, κατά την πρώτη επίσκεψη δεν του ελήφθη αναλυτικό ιατρικό ιστορικό, ούτε ρωτήθηκε για πιθανές παθήσεις, διατροφικές συνήθειες ή άλλα προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, του προτάθηκε πρόγραμμα που περιλάμβανε διαφορετικές θεραπείες και μηχανήματα, μεταξύ των οποίων υπέρηχοι και laser.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το κόστος των θεραπειών ανερχόταν σε αρκετές χιλιάδες ευρώ, ενώ έκανε λόγο και για δεύτερο μηχάνημα, με κόστος που, όπως είπε, έφτανε περίπου τις 6.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατέβαλε περίπου 500 ευρώ για την επίσκεψη και μια ενέσιμη θεραπεία βιταμινών.

Όπως τόνισε, αυτό που τον προβλημάτισε περισσότερο ήταν κυρίως το γεγονός ότι δεν έγινε προηγουμένως αναλυτική λήψη του ιατρικού ιστορικού του και θα μπορούσε να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι είχε εξηγήσει πως εργάζεται νυχτερινές ώρες και ότι οι συνήθειες της εργασίας του επηρεάζουν τη διατροφή και τον ύπνο του. Παρόλα αυτά, όπως είπε, δεν αισθάνθηκε ότι υπήρξε η απαιτούμενη ιατρική διερεύνηση.

Ο κ. Μάνος δήλωσε ότι τελικά δεν προχώρησε στις συγκεκριμένες θεραπείες, καθώς δεν αισθάνθηκε την απαραίτητη εμπιστοσύνη προς το ιατρείο.

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