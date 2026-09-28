Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων με τις οποίες θα πέσει φως στις ουσίες που ενδεχομένως είχαν χορηγηθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη τη μοιραία ημέρα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η προφυλακισμένη γιατρός για τον θάνατο του τραγουδιστή επιμένει πως δεν προχώρησε σε μέθη πριν από την πλασμαφαίρεση.

Η κατηγορούμενη φέρεται να ισχυρίστηκε στην απολογία της ενώπιον του ανακριτή πως δεν χορήγησε μέθη ή άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με όσα έχει καταθέσει η νοσηλεύτρια του ιατρείου η οποία, μάλιστα, υποστηρίζει πως ζητήθηκε από τη γιατρό να τηρήσουν οι εργαζόμενες κοινή γραμμή στις αναφορές τους για την αλληλουχία των γεγονότων.

Από την πρώτη στιγμή ο κατηγορούμενος γιατρός κρατά αποστάσεις από όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι στην πορεία δεν θα επέλθει ρήξη στην κοινή, μέχρι τώρα, υπερασπιστική γραμμή του ζευγαριού.

Ο κατηγορούμενος γιατρός, ο οποίος εμφανίζεται να αναγνωρίζει μόνο την ευθύνη του για τη λειτουργία των μηχανημάτων, φέρεται να επιμένει στην αρχική του θέση πως δεν είχε καμία εμπλοκή στον θάνατο του τραγουδιστή και πως του ζητήθηκε να βοηθήσει μετά τις 4 το μεσημέρι, κάτι που έκανε.

Η ανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη και τα αποτελέσματα από τις έρευνες ενδεχομένως να ανατρέψουν δεδομένα και να δρομολογήσουν εξελίξεις.

Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου, σύμφωνα με πληροφορίες, περνά σήμερα μια νοσηλεύτρια η οποία φέρεται να βρισκόταν στο ιατρείο τη μοιραία ημέρα.

Σε κάθε περίπτωση τα πρόσωπα που βρέθηκαν στην Καρκεάδου την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη θα καταθέσουν ενώπιον του ανακριτή ο οποίος επιχειρεί να συνθέσει το πάζλ της υπόθεσης μέσα από μαρτυρικές καταθέσεις που σε πολλές περιπτώσεις έχουν αντιφάσεις δημιουργώντας θολό τοπίο. Μάλιστα, μεταξύ των προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο φέρεται να ήταν και η κόρη του ζευγαριού.

Πάντως, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το βούλευμα που αφορά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση. Τα αποτελέσματα από το «άνοιγμα» των επικοινωνιών εκτιμάται ότι θα είναι κρίσιμα.