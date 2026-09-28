Νέα στοιχεία για όσα συνέβαιναν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, φέρνει στο «φως» μια νέα καταγγελία για την προφυλακισμένη γιατρό, Ιωάννα Γάκα.

Μιλώντας σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Νταϊάνα Στεφάνου ανέφερε πως «είχα μια απώλεια σε προσπάθεια εξωσωματικής και επειδή είχα πάρει βάρος ήμουν συστημένη από φίλους που είχαν έρθει από την Κύπρο, που είχε παρουσιαστεί ως γυναικολόγος, ότι ακολουθούσε μια μέθοδο που ακολουθούσαν στην Αμερική, κβαντική ιατρική».

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, η γιατρός «μου είπε ότι θα έπρεπε να κάνω μια θεραπεία αποτοξίνωσης, για να φύγουν οι ορμόνες από το συκώτι, που είχε επιβαρυνθεί λόγω εξωσωματικής, για να πετύχει η επόμενη».

Σύμφωνα με την κ. Στεφάνου, η Ιωάννα Γάκα «μου είχε δώσει τσία και να παίρνω συγκεκριμένα μακαρόνια με ζέα. Μου έγραψε ένα κατεβατό από βιταμίνες από το εξωτερικό, είχε και ένα φαρμακείο, από όπου θα μπορούσα να τα προμηθευτώ που την ήξεραν».

Όπως ανέφερε, της είχε πει ότι «θα έπρεπε να καθαρίζω τον οργανισμό μου, γιατί θα έχω καλύτερο δέρμα, θα είμαι πιο γερή και θα έχω λιγότερες πιθανότητες να πάθω καρκίνο, όπως ο πατέρας μου. Ότι αν την ακολουθούσα θα μπορούσα να είμαι πιο κοντά στο αποτέλεσμα της πιο επιτυχημένης εξωσωματικής».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην επίσκεψή της στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι και υποστήριξε πως η Ιωάννα Γάκα «με έβαλε σε ένα μηχάνημα με καλώδια στο κεφάλι, τα πόδια, τα χέρια που θα κάνει scanning και θα μας δείξει στον οργανισμό ποιο πρόβλημα είναι πιο έντονο».

«Είχα δώσει 350 ευρώ και επειδή της είπα ότι αν είναι έτσι κάθε 1-1,5 μήνα εγώ δεν θα μπορώ, εκείνη μου είπε “θα μου δίνετε 50 ευρώ λιγότερο και θα φτάσουμε στο πλαφόν των 200 ευρώ“» πρόσθεσε.

«Επειδή, δε, με είχε δει λίγο δύσπιστη φώναξε τον άνδρα της, που δεν μου άρεσε, ο οποίος μου είπε ότι “είμαι παθολόγος και θα είμαι εδώ για οποιοδήποτε πρόβλημα και θα σας παρακολουθούμε μαζί”. Εγώ έχασα 2 κιλά την πρώτη εβδομάδα και αυτό μου δημιούργησε εμπιστοσύνη. Θα ήθελα πραγματικά την τιμωρία τους» κατέληξε η καταγγέλλουσα.

Δείτε όσα είπε η Νταϊάνα Στεφάνου για τη γιατρό της Καρνεάδου: