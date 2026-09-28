Στο άνοιγμα του ασημένιου χρηματοκιβωτίου, που εντοπίστηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, και στο περιεχόμενό του, στρέφεται μεταξύ άλλων η έρευνα για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος, Νάντια Αλεξίου, στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha, έχει γίνει ήδη προσπάθεια από τις Αρχές να ανοιχτεί το χρηματοκιβώτιο με τη βοήθεια ιδιώτη κλειδαρά, ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το επίμαχο χρηματοκιβώτιο φέρεται να διαθέτει σύστημα βιομετρικής αναγνώρισης, που σημαίνει ότι ανάλογα με τις ρυθμίσεις που είχε επιλέξει ο Γιώργος Μαζωνάκης, θα μπορούσε να ανοίγει μέσω δακτυλικού αποτυπώματος, αναγνώρισης ίριδας ή άλλου αντίστοιχου χαρακτηριστικού.

Όπως είπε η δημοσιογράφος, φαίνεται να υπάρχει διαδικασία από την πλευρά του κατασκευαστή, σε περίπτωση που πεθάνει ο ιδιοκτήτης του χρηματοκιβωτίου, προκειμένου να αποκτηθεί το περιεχόμενό του.

Όμως, για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, απαιτείται εισαγγελικό ένταλμα, κάτι που ήδη έχει εκδοθεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής.

Επιπλέον, εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης ειδικού λογισμικού, το οποίο θα μπορούσε να επιτρέψει την πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο, κάτι που θα μπορούσε να γίνει μέσω της κατασκευάστριας εταιρείας.

Νέες πληροφορίες για τη διαθήκη του Γιώργου Μαζωνάκη

Όσον αφορά στο ζήτημα της διαθήκης του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως έχει γίνει γνωστό, ο τραγουδιστής δεν είχε υπογράψει διαθήκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, που μετέδωσε η δημοσιογράφος, είχε αρχίσει τη διαδικασία σύνταξης ενός σχετικού νομικού κειμένου.

Βέβαια, αυτό το κείμενο θα έπρεπε να υπογραφεί ενώπιον συμβολαιογράφου, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, πάντως, φαίνεται πως δεν προχώρησε σε αυτό το ραντεβού.