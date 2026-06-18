Την απόφασή του να αποσυρθεί οριστικά από την εθνική Γερμανίας μετά το τέλος του Μουντιάλ 2026 ανακοίνωσε ο Μάνουελ Νόιερ.

Ο 40χρονος τερματοφύλακας, παγκόσμιος πρωταθλητής το 2014, είχε αποσυρθεί από την εθνική ομάδα μετά το Euro 2024, αποφάσισε όμως να επιστρέψει για το Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά την πρόταση που του έκανε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Τώρα όμως, μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ 2026, η απόσυρσή του θα είναι οριστική, όπως ξεκαθάρισε ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου.

«Αποσύρθηκα το 2024 για καλό λόγο, μετά από ένα καλό Euro στη χώρα μου. Για μένα ήταν η σωστή απόφαση και έτσι το ένιωσα. Για εμένα ήταν ξεκάθαρο ότι αυτό είναι το τελευταίο μου τουρνουά. Δεν σκοπεύω να βρίσκομαι στο Euro σε δύο χρόνια», είπε αρχικά ο Νόιερ και συνέχισε.

«Είναι ξεκάθαρο ότι αυτά είναι τα τελευταία μου παιχνίδια με τη Γερμανία. Θέλω όμως να επικεντρωθώ στο τουρνουά και όχι σε τελετές αποχαιρετισμού».

Όσο για τη συνεργασία του με τον Όλιβερ Μπάουμαν, ο οποίος είναι ο αναπληρωματικός του, είπε: «Δουλεύουμε μαζί με τον Ολιβερ, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Συζητήσαμε για το πώς προέκυψε η επιστροφή μου και όλα έγιναν με επαγγελματισμό».