Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Έλιε Γουαχί της Ακτής Ελεφαντοστού συνελήφθη στα τέλη Μαΐου με την κατηγορία της χειραγώγησης αγώνα, με τον ίδιο να μην ταξιδεύει στον Καναδά για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026 και να παραμένει στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το The Athletic, ο Γουαχί ως παίκτης της Νις συνελήφθη στις 29 Μαΐου από τη γαλλική αστυνομία, καθώς ήταν ύποπτος για χειραγώγηση αγώνα. Συγκεκριμένα, κατηγορείται πως πήρε σκόπιμα κίτρινη κάρτα στον αγώνα με τη Μετς, στις 17 Μαΐου.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ακτής Ελεφαντοστού, πάντως, δηλώνει πως δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για κάποια νομική διαδικασία εις βάρος του Γουάχι, ο οποίος δεν μπόρεσε πάντως να ταξιδέψει με την αποστολή για τον Καναδά, όπου θα γίνει το ματς με τη Γερμανία, παραμένοντας στις ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ακτής Ελεφαντοστού αναφέρει: «Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ακτής Ελεφαντοστού (FIF) παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τον Έλιε Γουαχί.

Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ακτής Ελεφαντοστού έλαβε γνώση των διαφόρων δημοσιευμάτων και πληροφοριών που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 σχετικά με τον διεθνή ποδοσφαιριστή της Ακτής Ελεφαντοστού, Έλιε Γουαχί.

Μέχρι σήμερα, η FIF δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση για οποιαδήποτε νομική ή διοικητική διαδικασία που να τον αφορά.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ιδιαίτερα ευαίσθητης περιόδου, η FIF εκφράζει την πλήρη στήριξή της προς τον ποδοσφαιριστή και επαναβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό του. Ο Έλιε Γουαχί παραμένει σημαντικό μέλος της εθνικής ομάδας της Ακτής Ελεφαντοστού.

Η FIF ενημερώνει επίσης ότι ο παίκτης δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει με την αποστολή στον Καναδά. Πράγματι, οι απαραίτητες διοικητικές εγκρίσεις για την είσοδό του στον καναδικό έδαφος δεν έχουν ακόμη εξασφαλιστεί.

Ως εκ τούτου, ο Έλιε Γουαχί θα παραμείνει στις ΗΠΑ αναμένοντας την επιστροφή της ομάδας. Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ακτής Ελεφαντοστού θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα ενημερώνει για κάθε σχετική επίσημη εξέλιξη».