Υπέρ μιας ισχυρότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης, με άρση των εμποδίων μεταξύ των κρατών-μελών, η οποία, όπως είπε, εν τέλει θα αποφέρει οφέλη για όλους, τάχθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως επισήμανε ο κ. Πιερρακάκης, «το κόστος της “Μη-Ευρώπης” είναι υψηλότερο», ενώ ανέδειξε τη σημασία της τεχνολογίας ως κεντρικού στοιχείου κάθε σύγχρονης πολιτικής.

Αναφερόμενος στην ελληνική «ιστορία επιτυχίας» και στα πιθανά μηνύματα από αυτήν, ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε ότι «οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν», ενώ ξεκαθάρισε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται τη Γερμανία και η Γερμανία την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Μιλώντας νωρίτερα σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το πανεπιστήμιο Hertie του Βερολίνου και το Ίδρυμα Ζακ Ντελόρ με θέμα «Από πού θα έρθει η μελλοντική ανάπτυξη της Ευρώπης;», ο Έλληνας υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της απελευθέρωσης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ΕΕ.

«Συμφωνήσαμε ότι θα βοηθούσε την Ευρώπη εάν αποκτούσαμε μεγαλύτερη κλίμακα και καταργούσαμε τα εμπόδια. Σε κάποιο σημείο των επιμέρους συζητήσεων σε κάθε τομέα πολιτικής όμως -είτε πρόκειται για την ενέργεια είτε για τις τράπεζες είτε για τις κεφαλαιαγορές- εμφανιζόταν ένα “αλλά”. Και αυτό το “αλλά” ήταν ο εθνικός αστερίσκος», σημείωσε ο υπουργός και τόνισε ότι οι εθνικές ανησυχίες είναι ασφαλώς θεμιτές, οι αλλαγές ωστόσο στο εξωτερικό περιβάλλον και στις συνθήκες έχουν αλλάξει και τους υπολογισμούς των κρατών-μελών.

«Υπάρχει πλέον η αντίληψη ότι το κόστος της “μη-Ευρώπης” είναι υψηλότερο», είπε χαρακτηριστικά και εξέφρασε την αισιοδοξία του σχετικά με την πρόοδο που μπορεί να επιτευχθεί σε όλα τα επιμέρους ζητήματα της ατζέντας, με εφαρμογή των προτάσεων που περιλαμβάνονται στις Εκθέσεις Ντράγκι και Λέτα.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε ενδεικτικά στην κομβική σημασία της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, επισημαίνοντας ότι απαιτείται μεγαλύτερη εναρμόνιση της εποπτείας στις κεφαλαιαγορές, προκειμένου να αρθούν τα εμπόδια που εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.

«Το ΔΝΤ έχει υπολογίσει ότι τα εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ των κρατών-μελών στον τομέα των υπηρεσιών ισοδυναμούν με κρυφούς δασμούς ύψους 110%. Στη μεταποίηση, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 44%. Επομένως, το να μην έχουμε ένα αντίστοιχο επίπεδο κοινής εποπτικής ικανότητας είναι σαν να έχουμε το ευρώ χωρίς να έχουμε μια ισχυρή ΕΚΤ», πρόσθεσε, διευκρίνισε όμως ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επιδείξει πρόοδο σε όλα τα ζητήματα που περιγράφει στην έκθεσή του ο Μάριο Ντράγκι, είτε πρόκειται για την ενοποίηση των ενεργειακών αγορών, είτε για την ενοποίηση των αγορών τηλεπικοινωνιών -έναν τομέα στον οποίο η Ευρώπη είχε ιστορικά τεχνολογικό πλεονέκτημα- ή για την τεχνολογία ευρύτερα.

Η τεχνολογία, δήλωσε σήμερα κατ’ επανάληψη ο κ. Πιερρακάκης, πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών μας, καθώς, όπως εξήγησε, οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν τους προϋπολογισμούς μας και τις κοινωνίες μας. «Η τεχνολογία είναι η βάση σε κάθε τομέα για τον 21ο αιώνα (…) Η τεχνολογία είναι το κεντρικό, οριζόντιο, συνεκτικό σημείο όλων των πολιτικών», υπογράμμισε.

Ερωτώμενος σχετικά με το εάν ανησυχεί για την αύξηση του χρέους π.χ. στη Γαλλία, ο υπουργός Οικονομικών -σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων- δήλωσε ότι το θέμα τον απασχολεί αλλά δεν τον πανικοβάλλει και έκανε λόγο για συγκυριακούς εξωγενείς παράγοντες -όπως η κρίση στα Στενά του Ορμούζ- οι οποίοι επιβαρύνουν την κατάσταση στην Ευρώπη, ενώ παρέπεμψε και στις καλύτερες επιδόσεις των ευρωπαϊκών αγορών σε σχέση με τις αγορές εκτός Ευρώπης. Επιπλέον, υπογράμμισε, αν και η κρίση του ευρώ άφησε πίσω της τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αυτοί δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις εθνικές στρατηγικές. Εξ ορισμού χρειαζόμαστε δημοσιονομική σταθερότητα, στοχευμένες δημοσιονομικές πολιτικές και αναπτυξιακές στρατηγικές, δήλωσε, – «πρέπει κάθε ευρώ να μετράει», επισήμανε.

Ερωτώμενος ποιο θα μπορούσε να είναι για άλλα κράτη-μέλη, όπως η Γερμανία, το μήνυμα από την ελληνική «ιστορία επιτυχίας», ο Κυριάκος Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι δεν πιστεύει πως μια χώρα μπορεί να διδάξει μια άλλη, αλλά ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να εμπνεύσει. Συγκεκριμένα για τη Γερμανία, σημείωσε ότι «η Ευρώπη χρειάζεται τη Γερμανία και η Γερμανία χρειάζεται την Ευρώπη» και αναφέρθηκε στο πακέτο μεταρρυθμίσεων που προωθεί το Βερολίνο, για να τονίσει: «Αν υπάρχει ένα σημείο έμπνευσης από την Ελλάδα, αυτό είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν».

Απαντώντας μάλιστα σε σχετική ερώτηση, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πιστεύει στους παλιούς διαχωρισμούς μεταξύ «σφιχτών» και «σπάταλων» κρατών-μελών. «Έχουμε μάλιστα ένα πολύ ισχυρό παράδειγμα για αυτό, τον ελληνικό προϋπολογισμό», ανέφερε.

Ως βασική ανάγκη για τη μελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέδειξε τη διαχείριση των μεγάλων ζητημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και, ειδικά στον τομέα των επενδύσεων. «Δεν θα είχε τόσο νόημα να μιλάμε π.χ. για ένα ελληνικό οικοσύστημα επενδύσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Θα είχε περισσότερο νόημα να είχαμε ένα πανευρωπαϊκό τέτοιο οικοσύστημα», εξήγησε και, ερωτηθείς σχετικά με τα ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά, υπέδειξε τον τομέα της άμυνας και της ενέργειας, τονίζοντας ότι θα πρέπει να συνυπάρχουν το στοιχείο της αποταμίευσης και το στοιχείο της καινοτομίας. Ως παράδειγμα αποτελεσματικότητας έφερε μάλιστα την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία.

Ο επικεφαλής του Eurogroup υποστήριξε επίσης ότι η ΕΕ δεν πρέπει να επικεντρωθεί με επενδύσεις σε πεδία στα οποία δεν διακρίνεται ως πρωτοπόρος, θα πρέπει όμως να επιβάλει τη ρύθμισή τους. Θα ήταν πιο σωστό, αντί η Ευρώπη να προσπαθήσει να ανταγωνιστεί τους κολοσσούς π.χ. των ΗΠΑ, να ασκήσει την κυριαρχία της και να επιβάλει κανόνες για τη λειτουργία αυτών των εταιριών στο έδαφός της, διευκρίνισε. «Είτε το κατέχεις κάτι είτε το ελέγχεις», ανέφερε, προσθέτοντας ταυτόχρονα ότι η Ευρώπη διαθέτει ισχυρούς παίκτες οι οποίοι θα πρέπει να εξοπλιστούν και να υποστηριχτούν ώστε να πρωταγωνιστήσουν στους τομείς που έχουν το πλεονέκτημα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του σήμερα στο Βερολίνο, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα έχει συναντήσεις με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και με τον αντικαγκελάριο και ομόλογό του Λαρς Κλινκμπάιλ.

Στο επίκεντρο των επαφών του θα βρεθούν η κατάσταση και οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, με έμφαση στις προκλήσεις για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στον δημοσιονομικό συντονισμό μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, ενώ θα συζητηθεί η περαιτέρω χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση της Ευρώπης, μέσα από πολιτικές για την εμβάθυνση της Τραπεζικής Ένωσης και την προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.