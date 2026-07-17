Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενισχύει τις στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή με την αποστολή δεκάδων αεροσκαφών, καθώς εξετάζει να κλιμακώσει τον πόλεμο με το Ιράν.

Σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ισραήλ ότι θα στείλουν δεκάδες ακόμη αεροσκάφη, εν όψει μιας πιθανής επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει μια σειρά από χτυπήματα. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι η επίθεση σε ιρανικές υποδομές, όπως σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η διεξαγωγή περισσότερων επιθέσεων εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, με σκοπό να θαφτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν ακόμη πιο βαθιά, καθώς και η επίθεση στην υπόγεια εγκατάσταση του βουνού Πικάξ, η οποία υποψιάζεται ότι αποτελεί εγκατάσταση υπό κατασκευή.

Ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση, αλλά φαίνεται πρόθυμος να κλιμακώσει τον πόλεμο ώστε να προκαλέσει αρκετή ζημιά, ώστε το ιρανικό καθεστώς να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και να αποδεχτεί τις πυρηνικές απαιτήσεις της αμερικανικής πλευράς.

Ακόμη, ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να διατάξει κλιμάκωση της έντασης τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Την Πέμπτη, ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων στο Στενό του Ορμούζ και στις νότιες ακτές του Ιράν για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα.

Ο αμερικανικός στρατός βομβάρδισε τουλάχιστον επτά γέφυρες γύρω από την πόλη Μπαντάρ Αμπάς, η οποία θεωρείται κέντρο των επιχειρήσεων του Σώματος των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης (IRGC) στο Στενό του Ορμούζ, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Τα πυρομαχικά, τα εφόδια και οι ενισχύσεις μεταφέρονται μέσω του Μπαντάρ Αμπάς προς άλλα σημεία του στενού, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Το Ιράν ενέτεινε επίσης τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Ιράκ και το Κουβέιτ. Ο Στρατός της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς (IRGC) ισχυρίστηκε επίσης ότι επιτέθηκε σε αμερικανική βάση στη Συρία, αν και οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν αποσυρθεί από τη βάση αυτή πριν από αρκετούς μήνες.