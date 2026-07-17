Το Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας από τους σταθμούς του παραγωγής ενέργειας δέχθηκε ιρανική επίθεση με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές.

«Ένας από τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού έγινε στόχος ιρανικής επίθεσης (…) με αποτέλεσμα να προκληθούν πυρκαγιά και ζημιές σε εγκαταστάσεις και να διακοπεί η λειτουργία μονάδων παραγωγής», ανακοίνωσε το υπουργείο Ηλεκτρισμού καλώντας τους καταναλωτές «να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικού».

Στο μεταξύ, οι ένοπλες δυνάμεις του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν πως «αναχαίτισαν ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις».

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, είπε πως άκουσε εκρήξεις μέσα στη νύχτα, αφού προηγουμένως ήχησαν οι σειρήνες συναγερμού.

Το Κατάρ, το οποίο διαδραματίζει, μαζί με το Πακιστάν, ρόλο μεσολαβητή στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ και φιλοξενεί την πιο σημαντική αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε κι αυτό ότι απέκρουσε μέσα στη νύχτα επίθεση με πυραύλους.

«Το υπουργείο Άμυνας (…) ανακοινώνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν μια επίθεση πυραύλων που είχε στόχο το κράτος του Κατάρ», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου που δημοσιοποιήθηκε μέσω του X, αφού δημοσιογράφοι άκουσαν εκρήξεις μέσα στην πρωτεύουσα Ντόχα.

Ένα παιδί τραυματίστηκε από την πτώση συντριμμιών έπειτα από αναχαίτιση, ανακοίνωσε αργότερα το υπουργείο Εσωτερικών.

Εξάλλου οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι έπληξαν με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αμερικανικά πολεμικά αεροπλάνα που σταθμεύουν στην Ιορδανία, σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα εναντίον του Ιράν.

Σε ανακοίνωσή του, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας διαβεβαιώνει ότι κατέστρεψε «αμερικανικά αεροπλάνα ανεφοδιασμού και καταδιωκτικά» και προκάλεσε «σοβαρές ζημιές σε πολυάριθμα άλλα».

Οι Φρουροί κάλεσαν επίσης τους Ιορδανούς να επιτεθούν «στα επιθετικά και εχθρικά προς το Ισλάμ συμφέροντα των Αμερικανών» στη χώρα τους, που είναι ένας από τους κύριους συμμάχους της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή.