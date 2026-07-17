Άγνωστο βλήμα έπληξε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας μικρές ζημιές στη δομή του πλοίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής Υπηρεσίας Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO), η οποία δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή. Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, όπου συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι αμοιβαίες επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

Το βλήμα έπληξε την αριστερή πλευρά του δεξαμενόπλοιου

Η UKMTO ανέφερε ότι έλαβε αναφορά για το περιστατικό σε απόσταση 19 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Χασάμπ, στο Ομάν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το άγνωστο βλήμα χτύπησε την αριστερή πλευρά του δεξαμενόπλοιου, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταμετρηθεί, ενώ το πλοίο συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του προς το επόμενο λιμάνι προορισμού του. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγματα σε ραντάρ στο Ομάν

Νωρίτερα την Παρασκευή, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε ότι το ναυτικό του έπληξε εγκαταστάσεις ραντάρ στο Ομάν, μεταξύ των οποίων και ένα αμερικανικό ραντάρ ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Το ISNA, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, μετέδωσε ότι στόχοι της επιχείρησης ήταν ένα ναυτικό ραντάρ ελέγχου στους Βράχους Σαλαμέχ και ένα αμερικανικό ραντάρ ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή Γκανέμ του Ομάν. Το IRGC υποστήριξε ότι και τα δύο συστήματα ραντάρ καταστράφηκαν.

Συνεχίζονται οι αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ολοκλήρωσε νέο κύμα επιθετικών πληγμάτων κατά του Ιράν, σηματοδοτώντας την έκτη διαδοχική νύχτα στρατιωτικών επιχειρήσεων με στόχο ιρανικά στρατιωτικά μέσα.

Η ένταση στην περιοχή έχει κλιμακωθεί από τον Φεβρουάριο, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινή επίθεση κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον χωρών του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Παρότι τον περασμένο μήνα Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης και την επίτευξη μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, η ένταση έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες στα Στενά του Ορμούζ, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν επιθέσεις.