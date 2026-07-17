Σε νέα φάση κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να συνεχίζουν για έκτη διαδοχική νύχτα τις επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων και την Τεχεράνη να εντείνει παράλληλα τις επιχειρήσεις της σε χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Τα τελευταία πλήγματα συνοδεύονται από αναφορές για νεκρούς και τραυματίες στο νότιο Ιράν, ενώ την ίδια ώρα εκρήξεις, αναχαιτίσεις πυραύλων και σειρήνες συναγερμού έχουν σημάνει σε Κατάρ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Η διαρκής διεύρυνση των μετώπων εντείνει τους φόβους ότι η αντιπαράθεση μπορεί να παρασύρει ακόμη περισσότερες χώρες της περιοχής.

Ολοκληρώθηκε το έκτο συνεχόμενο κύμα αμερικανικών πληγμάτων

Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε στις 21:40 ώρα Ανατολικής Ακτής το τελευταίο μεγάλο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα εναέρια μέσα και πολεμικά πλοία, τα οποία χρησιμοποίησαν πυρομαχικά ακριβείας εναντίον δεκάδων ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, επλήγησαν παράκτια συστήματα επιτήρησης, εγκαταστάσεις αεράμυνας, υποδομές στρατιωτικής επιμελητείας και μέσα που σχετίζονται με τις ναυτικές δυνατότητες της Τεχεράνης.

Η αμερικανική διοίκηση ανέφερε ότι πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη νύχτα πληγμάτων, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν εντολής του προέδρου των ΗΠΑ, με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν και την απόδοση ευθυνών για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων.

Περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν αυτή την περίοδο σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν, σύμφωνα με τη CENTCOM, σε πλήρη ετοιμότητα.

Επτά νεκροί στη γέφυρα Μπαντάρ-ε Χαμίρ

Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από την αμερικανική επίθεση στη γέφυρα Μπαντάρ-ε Χαμίρ, στην επαρχία Χορμοζγκάν, αυξήθηκε στους επτά.

Από το πλήγμα τραυματίστηκαν ακόμη εννέα άνθρωποι, οι οποίοι δέχονται ιατρική φροντίδα από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το υγειονομικό προσωπικό.

Η συγκεκριμένη γέφυρα θεωρείται κρίσιμη οδική σύνδεση στην περιοχή, καθώς ενώνει το Μπαντάρ Αμπάς με την πόλη Λαρ.

Δυο γέφυρες χτυπήθηκαν στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ.

Το αεροδρόμιο της Ιρανσάρ (νοτιοανατολικά) επλήγη από «τουλάχιστον ένα βλήμα του αμερικανού εχθρού», χωρίς να αναφερθούν θύματα, σημείωσε ακόμη το δίκτυο IRIB.

Πλήγμα σε σιδηροδρομική υποδομή του Μπαντάρ Αμπάς

Η κρατική ιρανική τηλεόραση είχε επίσης αναφέρει ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από αμερικανική επίθεση σε υποσταθμό του σιδηροδρομικού δικτύου στο Μπαντάρ Αμπάς.

Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν δώσει πλήρη εικόνα για την έκταση των ζημιών, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονται σε αρκετές περιοχές της νότιας και νοτιοδυτικής χώρας.

Αναφορές για επιθέσεις σε Ιρανσάχρ, Αχβάζ και Μπουσέρ

Στο πλαίσιο του ίδιου κύματος επιχειρήσεων, το πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι αμερικανικά μαχητικά εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο της Ιρανσάχρ.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν ισχυρές εκρήξεις στην Αχβάζ και την Μπουσέρ, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές επίσημες πληροφορίες για τα ακριβή αίτια, το μέγεθος των καταστροφών ή τυχόν θύματα.

Η επαρχία Χουζεστάν, όπου βρίσκεται η Αχβάζ, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο των αμερικανικών επιχειρήσεων τις τελευταίες ημέρες.

Το Κατάρ ανακοίνωσε αναχαίτιση πυραυλικής επίθεσης

Οι αρχές του Κατάρ ανακοίνωσαν ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αναχαίτισαν πυραυλική επίθεση, μετά τις ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν στην Ντόχα.

«Το υπουργείο Άμυνας του Κράτους του Κατάρ ανακοινώνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν πυραυλική επίθεση η οποία είχε ως στόχο το Κράτος του Κατάρ», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση.

Footage shows the moment a U.S. Patriot air defense missiles succesfully intercepted an Iranian ballistic missile over Doha, Qatar.



Multiple explosions are being heard. pic.twitter.com/IH0IamLTGC — MoloMonitor 🇮🇹 (@MoloWarMonitor) July 17, 2026

Το υπουργείο Άμυνας δεν διευκρίνισε ποιος βρισκόταν πίσω από την επίθεση.

Λίγο νωρίτερα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στην πρωτεύουσα είχαν αναφέρει ότι άκουσαν αρκετές ισχυρές εκρήξεις, ενώ οι αρχές απέστειλαν προειδοποιητικά μηνύματα ασφαλείας στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών.

Επιθέσεις και αναχαιτίσεις στο Κουβέιτ

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε και το Κουβέιτ, με το υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις αντιμετωπίζουν επιθέσεις με ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι ισχυροί κρότοι που ακούστηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας αποδόθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές, στις επιχειρήσεις αναχαίτισης από τα συστήματα αεράμυνας.

Purported video, not independently verified, appears to show the aftermath of an Iranian missile and drone attack on a reported U.S. military installation near Umm Qasr along the Iraq–Kuwait border. pic.twitter.com/v4D0WikKPN — OSINTdefender (@sentdefender) July 16, 2026

Ιρανικά μέσα είχαν νωρίτερα μεταδώσει πληροφορίες για σειρά εκρήξεων στο Κουβέιτ, οι οποίες, σύμφωνα με ιρακινές πηγές, ακούστηκαν μέχρι τη Βασόρα.

Παράλληλα, βίντεο που δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα φέρεται να καταγράφει τις συνέπειες ιρανικής πυραυλικής και μη επανδρωμένης επίθεσης σε αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην Ουμ Κασρ, στα σύνορα Ιράκ και Κουβέιτ.

Σειρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν

Στο Μπαχρέιν ήχησαν σειρήνες, με το υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες να καταφύγουν σε ασφαλείς χώρους.

Purported video showing U.S. Patriot air defense interceptors being launched during an Iranian missile and drone attack on Bahrain earlier tonight. pic.twitter.com/WEjEv2WwlC — OSINTdefender (@sentdefender) July 16, 2026

Ιρανικά κρατικά μέσα υποστήριξαν ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έθεσαν στο στόχαστρο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη σε αεροπορική βάση του Μπαχρέιν.

Κατά την ιρανική πλευρά, η επίθεση πραγματοποιήθηκε «σε απάντηση στην εχθρική ενέργεια του αντιπάλου να πλήξει αστικές υποδομές και αθώους ανθρώπους».

Επιβίβαση Αμερικανών πεζοναυτών σε εμπορικό πλοίο

Παράλληλα με τις αεροπορικές και πυραυλικές επιχειρήσεις, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι Αμερικανοί πεζοναύτες της 11ης Εκστρατευτικής Μονάδας πραγματοποίησαν επιβίβαση ελέγχου στο δεξαμενόπλοιο M/T Wen Yao, στον Κόλπο του Ομάν.

CENTCOM has released imagery of U.S. Marines with the 11th Marine Expeditionary Unit (MEU) conducting a verification boarding of the tanker M/T Wen Yao in the Gulf of Oman as part of enforcement of the ongoing U.S. naval blockade against Iran.



According to CENTCOM, U.S. forces… pic.twitter.com/zkTZqLghgH — OSINTdefender (@sentdefender) July 16, 2026

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, πρόκειται για το τρίτο εμπορικό πλοίο που ανακατευθύνεται επειδή επιχείρησε να παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Η CENTCOM έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο διακρίνονται στρατιώτες να κατεβαίνουν με σχοινιά στο κατάστρωμα του πλοίου.

Η σύγκρουση επεκτείνεται σε ολόκληρο τον Κόλπο

Η Τεχεράνη έχει εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον κρατών του Κόλπου μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό έδαφος, στοχεύοντας κυρίως στρατιωτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι αλλεπάλληλες επιθέσεις και αναχαιτίσεις σε Κατάρ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν δείχνουν ότι η σύγκρουση δεν περιορίζεται πλέον στο εσωτερικό του Ιράν, αλλά επεκτείνεται σταδιακά σε ολόκληρη την περιοχή, αυξάνοντας τον κίνδυνο μιας ευρύτερης στρατιωτικής αντιπαράθεσης.