Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται εκ νέου, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν, σύμφωνα με ιρανικές πηγές, έκτη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικών επιθέσεων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι, πέρα από στρατιωτικές εγκαταστάσεις, επλήγησαν και κρίσιμες πολιτικές υποδομές, μεταξύ των οποίων γέφυρες, σιδηροδρομικοί σταθμοί, δίκτυα ύδρευσης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης τροφίμων και κατοικημένες περιοχές. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Al Jazeera, οι επιθέσεις σημειώνονται λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν ενδέχεται να αποτελέσουν επόμενο στόχο των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Αντίποινα και αυξημένη ένταση στον Περσικό Κόλπο

Την ίδια ώρα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών αεροσκαφών σε στρατιωτική βάση στο Μπαχρέιν.

Παράλληλα, αρκετές χώρες του Περσικού Κόλπου, μεταξύ των οποίων το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν και η Ιορδανία, ενεργοποίησαν τα συστήματα αεράμυνάς τους λόγω πυραυλικών και μη επανδρωμένων επιθέσεων.

Οι εξελίξεις έρχονται μόλις έναν μήνα μετά το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, το οποίο είχε στόχο την παράταση της εκεχειρίας και τη δημιουργία πλαισίου για νέες διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται πλέον για παραβίαση των συμφωνηθέντων.

Στο επίκεντρο και τα Στενά του Ορμούζ

Η κρίση επεκτείνεται και στη θαλάσσια περιοχή των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου.

Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να περιορίσει τη ναυσιπλοΐα στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επαναφέρει περιορισμούς στα πλοία που κατευθύνονται προς ιρανικά λιμάνια.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Ποιες περιοχές του Ιράν αναφέρουν ζημιές

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, οι περισσότερες επιθέσεις καταγράφηκαν στις νότιες επαρχίες της χώρας και κυρίως στη Χορμοζγκάν, όπου βρίσκεται το σημαντικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς.

Αναφορές κάνουν λόγο για εκρήξεις στις περιοχές:

Μπαντάρ Αμπάς

Αχβάζ

Κεσμ

Μπουσέρ

Νταστί

Μποστάν

Σιρίκ

Μπαντάρ-ε Λενγκέχ

Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι προκλήθηκαν ζημιές σε γέφυρες, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, τηλεπικοινωνιακές υποδομές, πολιτικά αεροδρόμια, εγκαταστάσεις ύδρευσης και μονάδες εμφιάλωσης νερού.

Παράλληλα, οι αρχές αναφέρουν ότι περισσότεροι από 200 ασθενείς χρειάστηκε να απομακρυνθούν από νοσοκομείο στο Αχβάζ, έπειτα από πλήγματα που φέρεται να έθεσαν εκτός λειτουργίας μέρος των εγκαταστάσεων.

Γιατί προκαλούν ανησυχία οι επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές

Οι επιθέσεις σε υποδομές που χρησιμοποιούνται από τον άμαχο πληθυσμό έχουν προκαλέσει νέα συζήτηση σχετικά με τους πραγματικούς στόχους της αμερικανικής στρατηγικής.

Αναλυτές εκτιμούν ότι υπάρχουν τρία βασικά ενδεχόμενα:

η άσκηση πίεσης προς την Τεχεράνη ώστε να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις,

η αποδυνάμωση κρίσιμων δικτύων μεταφορών και εφοδιασμού,

η οικονομική πίεση μέσω της καταστροφής υποδομών ζωτικής σημασίας.

Μέχρι στιγμής, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν σχολιάσει αναλυτικά τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς περί στοχοποίησης πολιτικών εγκαταστάσεων.

Τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο

Η κυβέρνηση του Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και για εγκλήματα πολέμου.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστήριξε ότι τα πλήγματα σε πολιτικές υποδομές παραβιάζουν τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις Συμβάσεις της Γενεύης, ζητώντας να υπάρξει διεθνής λογοδοσία.

Ωστόσο, ειδικοί στο διεθνές δίκαιο επισημαίνουν ότι η νομιμότητα κάθε επίθεσης εξετάζεται ξεχωριστά και εξαρτάται από το αν ένας στόχος θεωρείται στρατιωτικός ή «διπλής χρήσης», δηλαδή αν εξυπηρετεί ταυτόχρονα πολιτικές και στρατιωτικές ανάγκες.

Σύμφωνα με αναλυτές ασφαλείας που επικαλείται το Al Jazeera, τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν μία από τις πιο σύνθετες νομικές πτυχές των σύγχρονων πολεμικών συγκρούσεων.

Ανησυχία για νέα γενικευμένη σύρραξη

Η συνεχιζόμενη ανταλλαγή επιθέσεων, η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και οι καταγγελίες για πλήγματα σε πολιτικές υποδομές ενισχύουν τους φόβους της διεθνούς κοινότητας για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Παράλληλα, η αύξηση των θυμάτων και των καταστροφών αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τις ανθρωπιστικές συνέπειες του πολέμου, αλλά και για το κατά πόσο μπορεί να επανεκκινήσει μια ουσιαστική διπλωματική διαδικασία πριν η κρίση οδηγηθεί σε ακόμη πιο επικίνδυνη τροπή.