Η πρόκριση της Αργεντινής στον τελικό του Mουντιάλ πανηγυρίστηκε με έντονο συναίσθημα, όμως οι εικόνες μετά τη λήξη του ημιτελικού απέναντι στην Αγγλία δημιούργησαν νέο κύκλο αντιδράσεων, αυτή τη φορά εκτός αγωνιστικού χώρου.

Λίγα λεπτά μετά το επικό 2-1 στην Ατλάντα, οι ποδοσφαιριστές της «αλμπισελέστε» γιόρτασαν μαζί με τους φιλάθλους τους κρατώντας ένα πανό με το μήνυμα «Las Malvinas son Argentinas», δηλαδή «Οι Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή». Το συγκεκριμένο σύνθημα αναφέρεται στα νησιά Φόκλαντ, τα οποία αποτελούν εδώ και δεκαετίες αντικείμενο εδαφικής διαμάχης ανάμεσα στην Αργεντινή και το Ηνωμένο Βασίλειο.

"Histórico"



Porque así fue el momento en el que Lo Celso colgó la bandera de Malvinas. pic.twitter.com/g8VoAZukXv — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 15, 2026

Το πανό εμφανίστηκε αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, τη στιγμή που οι παίκτες της Αργεντινής πανηγύριζαν την πρόκριση στον τελικό απέναντι στην Ισπανία. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, το μήνυμα προήλθε από την εξέδρα και στη συνέχεια πέρασε στα χέρια ποδοσφαιριστών της εθνικής ομάδας. Στις φωτογραφίες από τους πανηγυρισμούς διακρίνονται μεταξύ άλλων οι Λισάντρο Μαρτίνες, Νικολάς Οταμέντι και Τζιοβάνι Λο Σέλσο.

Η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς η FIFA έχει αυστηρούς κανονισμούς σχετικά με την προβολή πολιτικών μηνυμάτων σε διοργανώσεις της. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία απαγορεύει ενέργειες που θεωρούνται πολιτικές τοποθετήσεις μέσα στους αγωνιστικούς χώρους ή κατά τη διάρκεια επίσημων εκδηλώσεων.

Will Argentina be punished for holding up the Falklands banner?



After winning 2-1 over England, the players took a banner from their supporters, which said in Spanish: "The Falkland Islands are Argentinian."



Sky's Sports correspondent @RobHarris reports pic.twitter.com/2kfQ57CgeK — Sky News (@SkyNews) July 16, 2026

Μέχρι στιγμής, η FIFA δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση ούτε έχει γνωστοποιήσει την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας. Ωστόσο, το περιστατικό αναμένεται να εξεταστεί από τα αρμόδια όργανα, καθώς στο παρελθόν παρόμοιο περιστατικό είχε οδηγήσει σε τιμωρία της Αργεντινής.

Το 2014, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο 20.000 λιρών, όταν οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας είχαν εμφανίσει αντίστοιχο πανό πριν από φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Σλοβενία. Η FIFA είχε χαρακτηρίσει τότε την κίνηση ως παραβίαση των κανονισμών που αφορούν πολιτικά μηνύματα και συμπεριφορά ομάδων.

Η διαμάχη γύρω από τα νησιά

Η διαμάχη γύρω από τα νησιά Φόκλαντ, ή Μαλβίνες όπως αποκαλούνται στην Αργεντινή, έχει βαθιές ιστορικές ρίζες. Τα νησιά βρίσκονται στον νότιο Ατλαντικό, περίπου 300 μίλια από τις ακτές της Αργεντινής, και η κυριαρχία τους αποτελεί διαχρονική διαφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η ένταση κορυφώθηκε το 1982, όταν η Αργεντινή προχώρησε σε στρατιωτική απόβαση στα νησιά, οδηγώντας τις δύο χώρες σε έναν πόλεμο διάρκειας 74 ημερών. Η σύγκρουση κόστισε τη ζωή σε 655 Αργεντινούς και 255 Βρετανούς στρατιώτες, ενώ τρεις κάτοικοι των νησιών έχασαν επίσης τη ζωή τους.

Η ιστορική αυτή αντιπαράθεση έχει επηρεάσει πολλές φορές και τις ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις των δύο χωρών. Η διαμάχη Αργεντινής και Αγγλίας δεν αφορά μόνο το αποτέλεσμα μέσα στις τέσσερις γραμμές, αλλά κουβαλά μνήμες από τον πόλεμο των Φόκλαντ, αλλά και εμβληματικές στιγμές όπως ο προημιτελικός του Μουντιάλ του 1986.

Εκείνη η αναμέτρηση στο Μεξικό πέρασε στην αιωνιότητα χάρη στον Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος σημείωσε τόσο το περίφημο «Χέρι του Θεού» όσο και το «Γκολ του Αιώνα», δημιουργώντας έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς μύθους όλων των εποχών.

Αυτή τη φορά, ο πρωταγωνιστής ήταν ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος οδήγησε την Αργεντινή σε μια νέα ιστορική νίκη απέναντι στην Αγγλία. Όμως η μεγάλη ποδοσφαιρική στιγμή επισκιάστηκε από ένα μήνυμα που επανέφερε στην επιφάνεια μια διαμάχη δεκαετιών.

Η ηρεμία του Σκαλόνι

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από τον ημιτελικό, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, είχε προσπαθήσει να κρατήσει ξεχωριστές τις δύο πλευρές, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και πως δεν πρέπει να συγχέεται με τις πολιτικές και ιστορικές διαφορές των δύο χωρών.

«Είναι ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Δεν μπορούμε να αναμειγνύουμε τα πράγματα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, αναφερόμενος παράλληλα στη θλίψη που άφησε πίσω του ο πόλεμος.

Παρά τις προσπάθειες να παραμείνει το ποδόσφαιρο στο επίκεντρο, η ιστορία ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία για ακόμη μία φορά αποδείχθηκε μεγαλύτερη από το ίδιο το παιχνίδι. Η πρόκριση στον τελικό έφερε πανηγυρισμούς, αλλά και μια νέα συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στον αθλητισμό, την πολιτική και τη μνήμη δύο λαών.