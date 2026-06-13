Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού δεν θα είναι στο ΣΕΦ για τον 5ο τελικό της Stoiximan Basket League με τον Ολυμπιακό, ήταν όμως μαζικά στο ξενοδοχείο στο οποίο είχε καταλύσει η αποστολή και αποθέωσαν τους πάντες πριν την αναχώρηση για το γήπεδο.

Οι «πράσινοι» έμειναν ζωντανοί στη μάχη του τίτλου καθώς έκαναν το 2-2 την Τετάρτη (10/6) με τη νίκη τους στο Telecom Center Athens έπειτα από δύο παρατάσεις και αν θέλουν να στεφθούν πρωταθλητές θα πρέπει τώρα να κάνουν το break στο ΣΕΦ.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει στο πλευρό της τους οπαδούς της, καθώς δεν παίρνουν εισιτήρια οι φιλοξενούμενοι, πήραν όμως ψυχολογική ντόπα από αυτούς καθώς περισσότεροι από 4.000 συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο Caravel και έδωσαν σύνθημα νίκης.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού αποθέωσαν τον Αταμάν και τους παίκτες του και ζήτησαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην έδρα του αιωνίου αντιπάλου, όπως είχε γίνει τόσο το 1999 όσο και το 2017, όταν η ομάδα τους είχε κάνει το 3-2 με εκτός έδρας νίκη στον 5ο τελικό.