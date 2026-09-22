Στο πλαίσιο της έναρξης των δράσεων του GIWA Association, η The Flow Partners, σε συνεργασία με τη GIWA (Greek International Women Awards), πραγματοποιεί το Leadership Paradoxes Workshop το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, από τις 09:00 έως τις 17:00, στο Hellenic American College. Το workshop φιλοξενείται από τη GIWA, με τη The Flow Partners να έχει αναλάβει τον σχεδιασμό του περιεχομένου και την εκπαιδευτική του υλοποίηση, εγκαινιάζοντας έναν κύκλο δράσεων του GIWA Association με επίκεντρο την ανάπτυξη, τη σύνδεση και την ενδυνάμωση των γυναικών.

Η αποτελεσματική ηγεσία σπάνια βασίζεται σε μία και μοναδική «σωστή» προσέγγιση. Στην καθημερινή επαγγελματική πραγματικότητα, οι άνθρωποι που ηγούνται καλούνται συχνά να ανταποκριθούν σε φαινομενικά αντίθετες απαιτήσεις: να έχουν όραμα παραμένοντας πραγματιστές, να είναι αποφασιστικοί αλλά και συμπεριληπτικοί, να εστιάζουν στην υλοποίηση χωρίς να χάνουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν νέες δυνατότητες.

Το «Leadership Paradoxes» δημιουργήθηκε ακριβώς γύρω από αυτές τις αντιθέσεις. Πρόκειται για ένα βιωματικό workshop που προσκαλεί τους συμμετέχοντες να εξετάσουν τον δικό τους τρόπο ηγεσίας. Μέσα από αυτοπαρατήρηση και πρακτικές ασκήσεις, οι συμμετέχοντες διερευνούν πώς μπορούν να ξεπεράσουν τη λογική του «είτε το ένα είτε το άλλο» και να διευρύνουν το φάσμα των επιλογών τους. Στόχος είναι να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση του τρόπου με τον οποίο ηγούνται, να αναγνωρίζουν πότε χρειάζεται να προσαρμόσουν την προσέγγισή τους και να ανταποκρίνονται πιο συνειδητά σε διαφορετικές καταστάσεις και απαιτήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

Το workshop απευθύνεται σε ανθρώπους που ηγούνται, επηρεάζουν ή λαμβάνουν αποφάσεις στην επαγγελματική τους ζωή: managers και team leaders, επιχειρηματίες, επαγγελματίες που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά ή διευρύνουν έναν ηγετικό ρόλο, καθώς και έμπειρα στελέχη που επιθυμούν να εξελίξουν και να εμπλουτίσουν τον τρόπο με τον οποίο ηγούνται. Η συμμετοχή είναι ατομική και δεν προϋποθέτει εταιρική εγγραφή.

Facilitator: Elias Galinos, PhD

Το workshop θα συντονίσει ο Ηλίας Γαληνός, Founder & Coach της The Flow Partners. Με δραστηριότητα στον χώρο της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού από το 2002, έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει προγράμματα ανάπτυξης ηγεσίας και στελεχών στην Ελλάδα και διεθνώς. Είναι πιστοποιημένος assessor και coach.

Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής

Το Leadership Paradoxes θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, 09:00–17:00, στο Hellenic American College και θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Η τιμή Early Bird είναι €150 ανά άτομο, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για εγγραφές έως 30 Σεπτεμβρίου, ενώ στη συνέχεια η τιμή συμμετοχής διαμορφώνεται στα €200 ανά άτομο, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δηλώσεις συμμετοχής: https://sl1nk.com/mb4we4v