Γνωστά έγιναν τα ονόματα των τριών διαιτητών που θα διευθύνουν το 5ο και τελευταίο ματς της σειράς των τελικών της Stoiximan Basket League, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο ΣΕΦ (13/6, 18:00) στον αγώνα που θα κρίνει το ποια θα κατακτήσει το πρωτάθλημα και δύο ώρες πριν το τζάμπολ έγινε γνωστή και η διαιτητική τριάδα.

Η ΕΟΚ, λοιπόν, επέλεξε Τσαρούχα, Τηγάνη και Καρπάνο για το πιο κρίσιμο παιχνίδι της φετινής σεζόν στη Stoiximan Basket Lrague, με την Τσαρούχα να ορίζεται ως επικεφαλής της τριάδας.

Πρόκειται για τη διαιτητή που είχε προκαλέσει την οργή του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό, ενώ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε για όσα είχε αναφέρει σε αναρτήσεις του στα social media για την Τσαρούχα.