Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σε λίγη ώρα τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στον πέμπτο τελικό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε γνωστή την δωδεκάδα των Πειραιωτών.

Συγκεκριμενα, ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» άφησε εκτός εξάδας των ξένων του Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικίνα. Έτσι οι Πειραιώτες θα είναι και πάλι με δύο ψηλούς τους Μιλουτίνοφ και Τζόουνς.

Η εξάδα των ξένων αποτελείται από τους Γουόρντ, Πίτερς, Τζόσεφ, Τζόουνς, Μιλουτίνφ και Φουρνιέ. Παράλληλα ο Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Τάιλερ Ντόρσει.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το Game 5: Τόμας Γουόκαπ, Τάισον Γουόρντ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Σάσα Βεζένκοφ, Κώστας Παπανικολάου, Όμηρος Νετζήπογλου, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Κόρι Τζόσεφ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Εβάν Φουρνιέ.