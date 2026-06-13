Χωρίς τον Κώστα Σλούκα και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ τον Ολυμπιακό στον 5ο τελικό της Stoiximan Basket League, με τον Εργκίν Αταμάν να αφήνει εκτός τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για να μπει στην αποστολή ο Τσέντι Όσμαν.

Είναι το παιχνίδι που θα κρίνει το φετινό πρωτάθλημα και τα προβλήματα δεν λείπουν για τους «πράσινους», καθώς οι Σλούκας και Ρογκαβόπουλος τέθηκαν νοκ άουτ λόγω τραυματισμών και δεν είναι στη διάθεση του Αταμάν.

Από εκεί και πέρα, ο προπονητής του «τριφυλλιού» δήλωσε στην εξάδα των ξένων τον Όσμαν που επιστρέφει στη δράση και άφησε εκτός τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ενώ εκτός είναι και οι Κένεθ Φαρίντ και Μάριους Γκριγκόνις που δεν είχαν δηλωθεί για τους τελικούς.

Συνολικά ο Παναθηναϊκός έχει 11 διαθέσιμους παίκτες για τον 5ο τελικό και είναι οι Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Μήτογλου.