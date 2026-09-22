Η κατανάλωση υγρών καυσίμων μειώθηκε κατά 30% το τελευταίο δεκαήμερο στη Γαλλία, σε σχέση με το προηγούμενο δεκαήμερο. Αποτέλεσμα αυτής της μείωσης, η οποία οφείλεται στην άνοδο των τιμών των καυσίμων διεθνώς, είναι η απώλεια κρατικών εσόδων της τάξης των 400 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Η τιμή του αερίου ήταν σήμερα περί τα 2,41 ευρώ το λίτρο, υψηλότερη παρά ποτέ, της απλής αμόλυβδης βενζίνης στα 2,17 και της σούπερ στα 2,27 ευρώ. Στη Γαλλία ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 61 λεπτά στο λίτρο της βενζίνης και στα 69 λεπτά του αερίου.